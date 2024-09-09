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降息買債券ETF…直選配息殖利率最高？ 專家：那還不如買00878、00919、00929

聯合新聞網／ 趣 講 股
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

最近美國經濟數據不甚理想，美國利率決策單位－聯準會即將宣布降息的新聞因此炒得沸沸揚揚，使得全球股市指數跟著出現大幅波動，但是在眾多國內投信公司的大力鼓吹之下，另一個投資商品卻在此時越來越熱絡，答案就是債券ETF

然而大家瘋買債券ETF之前，卻沒有注意到其中可能的風險是什麼？投資人又該怎麼挑選適合自己需求的債券ETF？讓我們趕快看下去！

債券市場最大的特色就是：

市場利率和債券價格呈反比

利率下跌、債券價格就會上升
利率上升、債券價格就會下跌

由於大家都預測美國聯準會即將在9月開始宣布降息，所以最近投信公司才會鼓吹民眾去買債券ETF，既可以賺到上漲的價差，又能配到債息（甚至鼓勵民眾去買配息比較高的非投資等級公司債券ETF）。

然而，越高的配息，這支債券ETF的投資風險也就越大，民眾不能只聽投信公司之言，不管自己的投資性格、投資目的，就一股腦追尋高配息的債券ETF，因為債券ETF的投資標的可分為：美國公債、投資級公司債、非投資級公司債三種，投資屬性、風險、價格上漲情況都各不相同。

一、美國公債

此類的債券ETF最為穩當，因為美國政府不會違約、債期也長，雖然配息殖利率最低、大約只有3～4％，但是在長期降息的趨勢中，債券價格的價差空間高於投資級公司債、非投資級公司債，所以適合退休族、中長期要賺價差的投資人，例如近期的00687B、00679B成交量都相當火熱。

二、投資級公司債

此類的債券ETF也算穩當，因為投資的債券是知名績優的公司債（例如微軟、蘋果等），好想你多領一點債息、又不擔心債券變成地雷，所以配息殖利率有給到5％左右，適合想要「安穩的」領多一點債息的投資人，例如00951B、00789B。

三、非投資級公司債

此類的債券ETF投資的是債息率高、但是信用評等（Credit Rating）差、違約率也高的非投資等級的公司債或新興市場債券，因此也被稱之為「垃圾債券」，雖然配息殖利率可達7％以上甚至到10％，但是要擔心倒債將損及基金的淨值，價格也不太會隨著降息而上漲，不適合想穩定領債息的長期投資者。

從上面的分析應該不難看出：除非你是願意冒大險賺高債息的投資人，才會聽投信公司的鼓吹，去買非投資級公司債ETF（這樣，去買大跌後的高股息ETF，例如00878、00919、00929的股息殖利率也很高，豈不是更好？）否則就好好地去買公債、投資級債這兩種的債券ETF就行了喔！

◎本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

00679B元大美債20年 00687B國泰20年美債 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 00929復華台灣科技優息ETF 00951B元大AAA至A公司債 債券ETF 降息

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