美股暴跌將牽動台股？撿便宜「市值型」00905怕續跌「防禦」選00961！

美國上周五公布非農就業新增14.2萬人，低於預期的16.4萬人，失業率符合4.2%預期，為5個月來首次下降，但幅度不大，顯示就業市場疲軟，經濟成長擔憂仍在，市場情緒未見緩和。

受此影響，美股主要指數大幅下挫，台積電ADR重挫4.2%，台指期夜盤也跟跌700多點。

儘管市場波動劇烈，不過數據較上個月來說是有改善，台股要跌破之前８月５日低點19662點相對來說機率不高。對長期投資者來說正是撿便宜布局成長型和防禦型ETF的好時機。

趁大跌撿便宜：00905最便宜的市值型ETF

越跌越買！當市場因恐慌情緒性造成的下殺，存股族可趁機撿便宜，市值型ETF是理想選擇。

這類ETF追蹤大型企業的股票，具較高穩定性和影響力，風險較低且表現亮眼，適合追求穩定增長的投資者。像元大台灣50（0050）、FT臺灣Smart（00905）、元大MSCI台灣（006203）等，近一年報酬率接近40%，都是值得考慮的成長型ETF。

其中00905淨值約13元，是當中最親民好入手的市值型ETF，且其追蹤的Smart多因子指數表現穩定，季配息策略也讓投資更靈活，適合在市場回調時布局，成為長期資產配置的首選之一。

防禦性策略：怕跌買00961抗震ESG高股息 ETF

若擔心市場會持續下探，選擇相對抗的高股息ETF當成防務是絕佳策略。高股息ETF歷經三代，00961延續月配息模式，重視股利與成長性的平衡，ROE成為選股關鍵指標。能提供相對穩定現金流。漲時能成長、跌時波動度未偏高，看股息掩護控跌幅，使資金更彈性。二代ESG國泰永續高股息（00878）及將第三代上市的臺灣ESG永續高息（00961）都是不錯的選擇。

華美投信推出的首檔高股息ETF，00961延續投資人喜愛的月配息模式，並強調兼具高息與高成長的優勢。

回測數據顯示00961的平均年息達9.52%，為投資者提供穩定現金流。

它追蹤的ICE台灣ESG高息指數顯示出比大盤、市值型ETF和其他高股息ETF更強的抗風險能力。

00961採用ESG（環境、社會及治理）投資策略，增加抗跌性，特別在市場波動時提供額外保護，減少損失，同時提供持續的股息收益。

結論

台積電ADR重挫，蘋概股受到壓力，但作為科技巨頭供應鏈，提倡0碳排，產程皆須符合ESG，它們長期仍具成長潛力。

市值型ETF和高股息型ETF的結合能提供資本增值與穩定現金流。

透過定期定額投資市值型00905與高股息型00961是現今市場上更具競爭力的選擇；00961將在9/25以10元募集，投資者可享有ESG優質企業的高股息與月配息優勢。