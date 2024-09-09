台股ETF 人氣紅不讓

台股近期拉回，但不影響投資人進場意願。統計全數ETF近一周受益人數增加來看，以台股ETF最受投資人喜愛，其次為因地緣政治影響的原油ETF。法人建議，近期操作須謹慎留意，台股ETF可趁勢逢低撿便宜。

統計全數264檔ETF近一周受益人數增加排行，前十檔由高至低依序為群益台灣精選高息、國泰永續高股息、大華優利高填息30、富邦台50、元大台灣50、復華台灣科技優息、凱基優選高股息30、元大台灣高息低波、元大高股息、期街口S&P布蘭特油正2。

近一周ETF受益人數增加排行 圖／經濟日報提供

值得注意的是，十檔ETF中，有九檔為台股ETF，尤其群益台灣精選高息、國泰永續高股息、大華優利高填息30、富邦台50、元大台灣50、復華台灣科技優息、凱基優選高股息30等近一周受益人數均增加1.1萬人以上。

另外，僅有期街口S&P布蘭特油正2是唯一的槓桿型ETF，近一周增加6,876人。

展望台股後市，大華優利高填息30經理人郭修程表示，由於人工智慧（AI）已經是長線趨勢，由趨勢而帶動的半導體供應鏈表現將可望持續。

儘管大盤位於高點震盪難免，但相關供應鏈仍具有投資價值。此外，金融股、航運、海運或紡織等傳產股，部分因估值較低仍值得投資人關注。

AI題材以及受惠於降息議題的金融股，仍可望讓高股息ETF有表現空間。

街口投信表示，國際油價近期波動劇烈，地緣政治因素重新成為影響油價走勢的主要因素。利比亞內戰引發的供應短缺，直接推升油價。

短期油價則容易受到地緣政治，包括中東與俄烏局勢、利比亞停產、美國大選民調等，與經濟數據和美國聯準會（Fed）對利率決策的影響。

根據國際能源署（IEA）數據顯示，利比亞的原油產量每日減少了約90萬至100萬桶，對全球原油市場造成一定的衝擊，並且可能將持續數周之久；中東地區其他國家的政治局勢也存在不確定性，進一步加劇市場的緊張情緒。

另外，美國消費者支出數據優於預期，顯示美國經濟的強韌，使市場對於美聯儲在9月降息2碼的預期下降，使原油下跌約2.5%。原油供給方面，根據OPEC+在6月會議與8月的會議結果，市場預期仍可能於今年10月開始削減額外減產規模；非OPEC國家原油產量持續成長，可能使全球庫存水位在明年開始轉為上升，因此未來油價走勢仍存在較大的不確定性。