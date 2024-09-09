複合債ETF出擊 迎降息行情

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
債券ETF本月來漲幅表現 圖／經濟日報提供
債券ETF本月來漲幅表現 圖／經濟日報提供

股票市場近期大幅震盪，進一步推動資金流向債券市場。自9月以來，美國長天期債券普遍收紅。法人建議，現階段可採取公債、投資級公司債、非投資級公司債各約三成的複合債配置，以迎接聯準會降息行情。

統計債券ETF於9月來漲跌幅表現，漲幅由高至低依序為：凱基美債25+、國泰20年美債、富邦美債20年、復華20年美債、統一美債20年、群益25年美債、中信美國公債20年、永豐20年美公債、元大美債20年、凱基IG精選15+，漲幅介於1.9%至2.7%之間，表現相對優於下跌3.7%的台股大盤。另外，10檔債券ETF中，全數近三個月漲幅更達4%至7%，表現亮眼。

凱基投信表示，美國聯準會主席出席全球央行年會時，透露政策調整時機已然來到，聯準會也不再尋求勞動市場的進一步降溫。隨著降息預期已成市場共識，美國各天期公債殖利率持續走降，信用利差大致持平，帶動近期各類債券價格全數走揚。

不過，美國總統大選兩黨候選人勝負還在未定之天，預期大選變數消除前市場仍會持續顛簸。

國泰20年美債基金經理人江宇騰指出，聯準會9月降息幅度從經濟數據可略作推測，美國公布的上周初領失業金人數23.1萬人，低於預測值；美國商務部經濟分析局29日公布的數據亦顯示，第2季經濟成長速度優於專家預期，兩者大幅消弭經濟衰退疑慮，美國經濟展現極佳韌性，聯準會就不用透過大幅度降息來刺激經濟，前幾年因為新冠疫情導致的金融危機不再，低迷的零利率時代重現機率極低。

雖然降息會牛步進行，但是對股市是好事，由於企業借款壓力逐步得到紓緩，提升企業借貸投資的意願，有助挹注公司獲利，會提前反應在公司股價。

對債券更是大利多，債券價格和利率是反向的，過去的暴力式升息，重挫債價，所謂的「深度折價」就是指數出現十年來難得一見的甜甜價，但利率可預期會緩降，債券如今不僅有債息護身，還有價差可期待，吸引長線資金停駐，成為退休領息族和存股族的新歡。

債券ETF 美國聯準會 降息

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