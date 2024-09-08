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00915到底強什麼？漲幅所有高股息都望塵莫及！ 存股哥：00713的平價替代版

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00915到底強什麼？漲幅所有高股息都望塵莫及！ 存股哥：00713的平價替代版

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
台股示意圖。中央社記者吳家昇攝
台股示意圖。中央社記者吳家昇攝

這2-3年是高股息ETF大亂鬥的時代，你單有高股息已經沒辦法殺出重圍了，除了高股息還要抗跌又要會漲才能獲得市場的親睞，所以你說高股息ETF真的只有高股息嗎？我看不僅於此。

隨著各家選股邏輯不斷進化，你可以觀察到有很多高股息除了殖利率高之外而且也很抗跌，再配上不錯的成長性，如果你追求各項投資指標都能有水準以上的表現，高股息ETF還是相當值得考慮的選項。

如果要說今年最具代表性的ETF，那00713肯定是今年目前為止的MVP，但今天要聊的是號稱平替版本的00713，在高股息中相對較冷門的00915，不過要說它是平替版00713我覺得太小看它了。

00915會被說平替版00713主要有幾個原因，配息月份相同、選股邏輯類似都是主打高息+低波動因子、股價相對便宜、市值較00713小，但00915還是有其過人之處及獨有的特色。

快速回顧00915目前表現，目前股價27塊，本年迄今+4.52（20.11%），這個漲幅所有高股息都望塵莫及。本季公告配息0.82換算單季殖利率已經突破3%，年化預估殖利率更高達12%之多。

那它的選股有什麼獨到之處？目前所有高股息的產業別權重第一名幾乎都是電子股，唯有00915以金融股為主、電子股為輔，金融保險比例高達27.93%，第二名的電子-半導體下降到17.61%。

講直白點它的低波動就是靠選了相對穩定、業績又好的金融股，讓它在時常暴跌的今年仍有相當不錯的股息跟漲幅，搭配以成長性為主的電子-半導體，真正做到以守為攻，也讓00915的特色更加鮮明。

總結一下00915會比較適合原本就很愛金融股的人，如果你不是很在意自己手上沒有主流高股息ETF，也不特別愛跟風的話，那你可以再多花點時間了解一下這支相對低調，但表現非常好的高股息。

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