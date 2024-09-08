00929「績效差是事實」不會無腦挺！ 股市小黑：改每月加碼00919及00713

＊原文發文時間為9月3日

高息ETF含息績效比較（2024年初迄今）

9/2下午幾個高息ETF同時公布配息，00919、00713維持高配息，00929卻調降配息金額，是不是要先賣，還是留著？後續該如何調整？

2024年含息績效比較

00929（最後一名）

112年12月29收在19.15元，113年9月2日收在19.72元，中間配息8次共1.35元，含息績效約10%。

00919（第二名）

112年12月29收在22.26元，113年9月2日收在24.83元，中間配息2次共1.36元，含息績效約17.65%。

00713（冠軍）

112年12月29收在50.3元，113年9月2日收在58.45元，中間配息2次共2.38元，含息績效約20.9%。

00878

112年12月29收在21.8元，113年9月2日收在22.8元，中間配息3次共1.46元，含息績效約11.2%。

0056

112年12月29收在37.4元，113年9月2日收在39.06元，中間配息3次共2.56元，含息績效約11.28%。

高息ETF長線會回歸年化6%報酬

00929上半年績效還不錯，7月後績效沒有之前亮眼，從淨值的增減、配息的調降可以看出，有回歸指數型ETF該有的樣子，調降配息應該是老本（實踐的價差獲利）用完了，這在其他ETF未來早晚會遇到。

對於高息ETF績效，與金融股長線不會差太多，年化能有6%就算不錯，這兩年是比較績效好的年代。

00929績效差是事實，我也不會無腦力挺，這也是我會想要分散佈局的原因，最近都在加碼00919，後續策略看到00713的穩定度今年以來算最好，我會回到最初規劃，0056、00878、00919、00919、00929各買100張，這樣比較不會受到操作績效與配息減少每年可以領到的配息金額，因此我會減碼00929持股比例，改為每月加碼00919與00713，目標先各買到50張，後續會買到100張。

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