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ETF選市值型還是高股息？ 小師傅「四點」問自己要什麼：重點是時間！

聯合新聞網／ 小師傅存股
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

在空頭時，高股息市值型，獲利很高時沒賣，一切都只是紙上富貴；多頭時，大盤表現好，市值型就笑高股息型的，漲幅如同垃圾。

其實，這些比較都是多餘的，因為這是兩種不同類型的投資。但若真的要比較，市值型長期總報酬勝過高股息型，依結果論來看，這正確無誤。

但要真正要穩贏，重點還是長期持有...也就是說，無論選擇高股息還是市值型，都不是關鍵。

關鍵在於，不管買什麼，都不要被短期的震盪給洗走，要有耐心持有，不輕易賣出。因為賣出後若想在低點買回來，不知要等多久，甚至那時的低點是否還是之前的低點？預測高低點太難，怕的是賣出後再也買不回當初的價位。

所以，你要選擇高股息型、市值型，還是超額報酬的個股？問問你自己吧，你想要的是什麼呢？

1.想要領息（每月、每季提供穩定的現金流）

2.想賺價差（個股）

3.能夠長期持有10-20年（市值型）

4.我不知道（最慘）

第四點是最危險的。這類人通常是跟風型，沒有自己的想法，最後常是買了又賣、還賠錢，浪費非常多的時間。

優質的股票和ETF從2010年抱到現在都能有不錯的報酬，重點是什麼？是「時間」。

所以從現在起往後看15年，再回頭問問自己還抱得住嗎？

免責聲明：本內容僅為個人觀點和經驗分享，不構成投資或財務建議。投資股票及借貸均存在風險，可能造成損失。投資者應自行承擔風險，謹慎考慮投資目標、風險承受能力和財務狀況，並聽取專業建議。作者不對因依賴本內容而導致的損失負責。

◎本文內容已獲 小師傅存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

ETF 大盤 市值型 高股息

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