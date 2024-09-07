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00929配息減少股價回檔…真的很爛嗎？ 存股哥：本想買00878但這幾天加碼它

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
台股示意圖。圖／本報系資料照片
台股示意圖。圖／本報系資料照片

「經商之道，人棄我取人取我與，夏則資皮冬則資絺」，這個道理你知我知連獨眼龍也知，但真正要自己去實行的時候，反而變得毫無信心。

00929公告下月配息0.16元，很多人都覺得配得不太好，但是去看他的單月殖利率仍有0.83%，換算年化殖利率約為9.96%，我不覺得9.96%是不好的數字。

幾個月前從0.11增加到0.13時拍手叫好，現在從0.2降到0.16變成配得不好，年化殖利率從1月的8.4%增加到9.96%反而變爛了？股價、股息起起伏伏本來就是再正常不過的一件事。

目前00929的狀況就是股價回檔、配息下降，但是去看它的年化殖利率還是將近10%，如果你只是單純被情緒掌控了大腦，在毫無後續規劃的情況下拋售了手上的優質資產，那真的是很可惜的一件事。

「天下有大勇者，卒然臨之而不驚，無故加之而不怒」，現在能做的就是持續買進累積資產，或是你有其他規劃要停利、停損賣出都可以，因為不滿上網抱怨、腦衝胡亂出清部位才是最不智的選擇。

其實我本來想要回頭買00878，但現在看到00929出現如此好的買點，我的做法當然是繼續加碼，前幾天買了一張19塊多，下個禮拜的00878股息繼續再投入。

陣子買了一批00929讓我的成本價不斷下降，現在已經壓到20.02，下個禮拜再買進就可以拿到成本19塊開頭的00929，存股看的就是心態跟觀念，兩者都到位，你操什麼標的都能虎虎生風、得心應手。

免責聲明：所有內容基於公開及一般資訊的心得分享，文章內容不構成買賣投資建議，本人不推薦任何投資標的及操作方式，投資人得自負盈虧

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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