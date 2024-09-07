0050成分股 納入藥華藥

重量級ETF將換股，元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）、富邦台50等在內五檔ETF追蹤指數季度調整昨（6）日出爐，此次異動不大，元大台灣50及富邦台50新納入藥華藥、刪除南亞科；元大高股息刪除新唐一檔。新唐因被共三檔ETF剔除，調節壓力最大。

富時羅素昨日公布與臺灣證券交易所編製的臺灣指數系列成分股調整結果，本次臺灣50指數、臺灣中型100指數、臺灣資訊科技指數、臺灣發達指數等相關成分股調整，將自9月20日盤後生效。

臺灣高股息指數自指數審核生效日起的連續五個交易日，為指數定期審核過渡期，此期間每檔股票權重採用過渡期間權重，過渡期間生效日為9月23、24、25、26及27日。

臺灣指數系列共連結五檔ETF，合計總資產管理規模高達8,374億元。

追蹤臺灣50指數的元大台灣50和富邦台50，今年第3季度調整將一進一出，新增藥華藥，南亞科因總市值排名下降至第61名以下被刪除，昨日兩檔ETF持有南亞科約6.69億元。

追蹤臺灣高股息指數的元大高股息刪除新唐一檔，因新唐被臺灣中型100指數剔除，將不在臺灣高股息指數選股範圍內，元大高股息昨日持有新唐約16.68億元，總持股檔數將降至49檔。

追蹤臺灣資訊科技指數的富邦科技成分股納入貿聯-KY一檔；刪除華城、新唐。追蹤臺灣中型100指數的元大中型100新增五檔：貿聯-KY、愛山林、來億-KY、南亞科、櫻花建；刪除AES-KY、大成、新唐、藥華藥、北極星藥業-KY。

富邦投信指出，雖然此次臺灣50指數、臺灣科技指數調整變動幅度不大，但ETF於指數調整時，仍可能為相關成分股市場交易帶來波動。