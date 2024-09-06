臺灣50半年度調整結果出爐 新增藥華藥一檔
富時羅素6日公布臺灣50指數半年度審核結果，成分股納入藥華藥（6446）、刪除南亞科；臺灣高股息指數本次無新增成分股，並僅刪除新唐一檔，相關調整自9月20日收盤後生效。
臺灣指數公司發布新聞稿表示，富時羅素依據2024年8月26日資料審核結果如下，彙總說明如下：
一、臺灣50指數：成分股納入藥華藥、刪除南亞科，候補名單包括彰銀、遠東新、新光金、萬海、陽明 。
二、臺灣中型100指數：成分股納入貿聯-KY、愛山林、來億-KY、南亞科、櫻花建，刪除AES-KY、大成、新唐、藥華藥、北極星藥業-KY。候補名單包括長榮鋼、富世達、國產、國票金、亞翔、神達、潤隆、崇越、漢唐、慧洋-KY。
三、臺灣資訊科技指數：本次新增貿聯-KY，但刪除華城、新唐等二檔。
四、臺灣發達指數：成分股納入華城、來億-KY，刪除AES-KY、大成、北極星藥業-KY等三檔。
五、臺灣高股息指數：本次無任何新增成分股，刪除新唐。
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