ETF季度調整出爐！0050及006208一進一出、0056刪一檔

隨時序進入第3季的尾聲，重量級ETF季度調整出爐！同樣追蹤臺灣50指數的元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）此次一進一出，至於元大高股息（0056）則刪除一檔。

臺灣指數公司6日公告富時羅素系列指數季度調整結果公告，包含臺灣50指數、臺灣中型100指數、臺灣資訊科技指數、臺灣發達指數及臺灣高股息指數審核結果，相關成分股納入及刪除之變動將自2024年9月20日（星期五）交易結束後生效（亦即自2024年9月23日（星期一）起生效）。如有指數成分股在下次定期審核前之期間被刪除，將以本次候補名單遞補，候補名單自即日起生效。

其中，追蹤臺灣50指數的元大台灣50和富邦台50成分股將新增藥華藥、刪除南亞科。追蹤臺灣高股息指數的元大高股息刪除新唐一檔；此外，臺灣高股息指數自指數審核生效日起之連續五個交易日為指數定期審核過渡期，此期間每檔股票之權重採用過渡期間權重，過渡期間生效日為9月23日、24日、25日、26日和27日。

追蹤臺灣中型100指數的元大中型100新增五檔：貿聯-KY、愛山林、來億-KY、南亞科、櫻花建；刪除AES-KY、大成、新唐、藥華藥、北極星藥業-KY。

追蹤臺灣資訊科技指數的富邦科技成分股納入貿聯-KY一檔；並刪除華城、新唐。