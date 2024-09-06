美Fed準備拚大事 國泰00687B、00688L獲准追募

金管會數據顯示，截至7月底，台灣高資產客戶「債券」占資產組合比重飆升到12.9%，年增率達29%，顯示市場資金認為降息在即，債市偏多行情展開，已提早進場卡位佈局。位居千億級債券ETF的國泰20年美債 (00687B)持續熱銷，從去年10月中十年期公債殖利率最高點至今，已追募11次，基金總共追募14次，受益人數今年更是大增13.3萬位，買氣跟人氣都相當熱絡。

國泰20年美債(00687B) 江宇騰指出，8月美銀經理人調查顯示，有六成經理人認為，未來1年降息將達4碼(含)以上，降息預期持續轉強。進一步觀察美國核心個人消費支出物價指數，7月增幅為2.6%，低於市場預期，而7月職缺數量，也較6月減少23.7萬個，顯示勞動市場降溫，聯準會9月降息勢在必行，數檔債券ETF價格已逐漸從谷底翻身。

ETF專家表示，債券ETF的選擇相當多元，其實比起投資級公司債及非投等債，長天期美債的價差空間更大，以2019年的數據來看，當年7月底降息後，買進長天期美國公債，持有一年報酬率達31.3%，超越投等債的11.6%，更是非投等債的15倍；以國泰00687B為例，存續期間16.8年，一旦殖利率下降2%，代表價格可能有望上漲33.6%。

國泰20年美債(00687B)即將在9月18日除息，9月2日已於國泰投信官網公告第一階段預估配息，9月16日是除息前的最後買進日，近一月交易量顯著提升，目前規模已經超過新台幣2,300億元，8/30至9/5的五日成交均量突破9.5萬張，有價、有量且流動性佳，基金規模和受益人數持續攀升中。00687B基金經理人江宇騰認為，美經濟目前無太大隱憂，經濟學家多數預測聯準會這次會採緩慢降息，美長天期公債適合中長線投資人，在降息期間進行「存債型」布局。

00687B經理人江宇騰也建議，如果是投資策略較積極的投資人，可以鎖定00687B的正2版本國泰20年美債正2(00688L)，00688L為槓桿型ETF，9月5日收盤價是9.62元，因離降息腳步越來越近，同樣受到投資人關注，9月第二次追募獲准，但提醒正2型ETF僅適合做為「短期」或「事件性」操作，雖有機會獲得更大獲利空間，不過槓桿型ETF並不適合長期持有，需嚴守紀律操作，也要留意槓桿型ETF所稱單日正向2倍的報酬率，僅限於單日，不表示長期間其報酬率為標的指數之兩倍。