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降息00878有望受惠？成分股擁23％金融股！ 高股息ETF大盤跌人氣反而越旺

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

本周台股一路從22,341滑落到今日盤中21,456點左右，4日甚至單日大跌999點，反觀高股息ETF仍舊人氣十足！

本周成交均量前五大包括群益台灣精選高息（00919）、復華台灣科技優息（00929）、元大台灣價值高息（00940）、國泰永續高股息（00878），以及大華優利高填息30（00918），大多為本月要除息的ETF，其中只有00878即使沒有除息議題，仍然保持高人氣。

ETF專家分析，觀察這五檔ETF除息情形...

00919前次還沒填息，但配息金額拉高，就有人願意買單

00929配息略縮水，年化已經不到10%

00940掛牌以來，大多處於破發狀態，基金沒辦法累積資本利得，目前維持每月配0.05元

比較搶鏡的還有00918，預計要配0.78元

專家表示，9月要除息的ETF總共有50檔，有10檔以上是高股息ETF，00878已經在8月進行第三季除息，本周台股下挫，還能看到00878成交均量有超過7.7萬張的大量...

研判主因是除了00878產業分散，提供相對安心的投資策略，四年來帳上累積豐厚的配息資源，最近四季的配息金額明顯呈現向上趨勢，從去年年底配出0.35元，今年第一季配息0.4元、第二季是0.51元，以及最新一次8月的0.55元，節節上升讓百萬投資人真正有感。

存股達人提到，距離聯準會降息已經不到2周，降息啟動後對股債都是雙多，尤其金融股受惠較多，主因大型金控旗下壽險業獲利將大幅成長，這幾日多檔金融股股價已提前反映，00878有約23%的金融股打底，會是這波受惠的主要ETF，相較第二季還要23元以上，現在有便宜可先累積張數

00878國泰永續高股息 00918大華優利高填息30 ETF 00919群益台灣精選高息ETF基金 00929復華台灣科技優息ETF 00940元大臺灣價值高息

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「種一棵樹最好的時間是十年前，其次是現在」。一年前寫了一篇文用08078+00713+0056組月月配領息一萬元所需的張數如下。

3.0版高股息ETF！00961高息+ESG兼顧高填息及股價成長 大盤震盪相對安全的避風港

00961為第三代產品代表，強調30檔持股更著重於高息高成長，不會過分偏重特定產業。00961其追蹤ICE臺灣ESG高息指數；高息同時結合ESG永續投資優勢，為投資者提供了另一個穩健且長期增長潛力的選擇。

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