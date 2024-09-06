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00929配息降為0.16元…未來一年還有機會持續減少！知美：保持初衷

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
台股示意圖。中央社記者吳家昇攝 中央通訊社
台股示意圖。中央社記者吳家昇攝 中央通訊社

00929配息再降，殖利率跌破10％，還可以進場...配息連續縮水未來還有足夠的配息能力嗎？

以下為影音內容：

2024年09月02日，復華投信官網公告，00929預計配發現金股利0.16元，利用公告當天收盤價格19.72元計算，單次配息率0.81%、年化配息率9.74%。

觀察今年以來00929實際配息表現，4月份現金股利大幅調高，從原本的0.13元上升到0.2元；但是只有短短維持了三個月的時間，現金股利就開始調降：

7月份降低到0.18元
9月份更是降低到0.16元

年化配息率也正式跌破10％。

大多數投資人選擇月配息型的高股息ETF，就是希望能夠月月領高息，打造屬於自己的資產現金流。

或許有人有疑惑？既然都要股息再投入了，為何還要選擇高股息ETF？

因為人生不是一帆風順，順利的時候當然可以選擇股息再投入，帶是需要的時候，就可以活用領到手的現金股利。

自己裸辭之後，首次沒有薪水入帳，才發現原來沒有現金流是一件那麼恐怖的事情。

每個月生活都需要用到錢，房租、孝親、水電、外食，每個月的固定開銷就要3萬元，儘管資產已經存下500萬，但手上持有的股票賣不賣，生活需要的資金怎麼來？都要思考，所以有時候高股息ETF直接配發的現金股利最簡單！

雖然這是00929的殖利率跌破10％，但是其實高股息的10％配息本來就不會是常態，未來一年降低配息的狀況，還有機會持續發生。

3-4年前只要有6％以上的殖利率，就可以被稱為是一檔合格的高股息ETF。

利用00929每月加薪一萬還有機會嗎？

用最新配息0.16元計算，月領一萬配息至少需要持有63張，總成本123萬元。

想要挑戰月領三萬，至少需要持有188張，總成本369萬元。

認真工作專心生活！樂觀、悲觀都無法改變明天股市的漲跌

小資族如何長期累積資產？

長期定期定額+股息再投入，長期平均價格持有創造最大複利

1.沒有判斷市場高點、低點的能力

2.定期定額投入資金，面對上漲、下跌更有餘裕

複利三要素：本金、時間、報酬率

善用股息再投入，可以創造更大的複利優勢

面對價格上漲，帳面持續累積正報酬

面對價格下跌，降低持有價格等待微笑曲線發揮作用

時刻保持初衷，不讓短期價格變化，影響長期累積資產目的！

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，未經同意禁止取用轉載。

00929復華台灣科技優息ETF 報酬率 月配息 殖利率

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