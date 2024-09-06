快訊

台東伴手禮店遭棄單1萬顆綠豆碰！降價求售…民眾2小時愛心掃光

陳珮琪、黃珊珊抵北所 給柯文哲送會客菜還帶「這兩本書」

柯文哲接受《日經亞洲》專訪！控賴政府獵巫 司法和媒體淪打壓工具

00878＋0056＋00713組月配一年後「成果亮眼」！ 存股哥：增加00919及00929

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

「種一棵樹最好的時間是十年前，其次是現在」。

一年前寫了一篇文用08078+00713+0056組月月配領息一萬元所需的張數如下：

2023.9.4版本

00878：每季估0.32，約需31.25張，股價20.94來計需$654,375
00713：每季估0.75，約需13.3張，股價47.8來計需$635,744
0056：每季估0.53，約需18.86張，股價35.27來計需$$665,192

如果當時已經用這套配置組了月月配，或者說以上3支每季配息約一萬元，相同張數以單利股息不再投入，存了一年之後你的配置會成長為以下。

00878：預估股息增加至0.55，總值增加至$689,062，每季股息增加至$17,187
00713：預估股息增加至1.5，總值增加至$763,420，每季股息增加至$19,950
0056：股息預估增加至1.07，總值增加至$70,9701，每季股息增加至$20,280

兩者對比之下可以看到無論股息或是總值都有相當明顯的增幅，而且這還是在今年時常暴漲暴跌的成果，如果你股息繼續再投入，威力肯定不僅於此。

我非常推薦各位做一個動作就是「覆盤」，去回顧過去的自己為何下這個判斷、做這個決定，以及做了這個決定得到什麼樣的結果，這樣才能讓你的經驗值得到很好的提昇。

以我自己舉例，一年前我想用00878、00713、0056組月月配現金流，實際執行之後發現效果非常好也很適合我的投資模式，那我就得知當時做這個決定是非常正確的。

並且可以以此為基礎去擴增我的配置及調整投資策略，那我的方式就是加槓桿並且增加00919、00929，讓月月配金流更大，所以做好「覆盤」這個動作，對你投資功力的提昇有很大的幫助。

免責聲明：所有內容基於公開及一般資訊的心得分享，文章內容不構成買賣投資建議，本人不推薦任何投資標的及操作方式，投資人得自負盈虧

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0056元大高股息 00713元大台灣高息低波 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 00929復華台灣科技優息ETF

延伸閱讀

多少退休金才能安心退？聽運將喊「存百張00878」 國泰投信董座有感而發

00929三個月沒填息⋯他急了！網曝「策略有誤」勸換標的

00878經歷疫情空頭顯「抗跌」、23年更大漲31.5％！ 專家：光已發行4年就打敗一票高股息ETF

3.0版高股息ETF！00961高息+ESG兼顧高填息及股價成長 大盤震盪相對安全的避風港

相關新聞

00878＋0056＋00713組月配一年後「成果亮眼」！ 存股哥：增加00919及00929

「種一棵樹最好的時間是十年前，其次是現在」。一年前寫了一篇文用08078+00713+0056組月月配領息一萬元所需的張數如下。

3.0版高股息ETF！00961高息+ESG兼顧高填息及股價成長 大盤震盪相對安全的避風港

00961為第三代產品代表，強調30檔持股更著重於高息高成長，不會過分偏重特定產業。00961其追蹤ICE臺灣ESG高息指數；高息同時結合ESG永續投資優勢，為投資者提供了另一個穩健且長期增長潛力的選擇。

00713、00701、00731三檔主打抗跌的ETF！ 八月下殺唯一轉正的是它

每次只要股市出現相對高點拉回，大家就會想到投資風險，這時候又會從ETF避險，但大盤不好的時候，擔心一起下跌，所以就會選擇買高股息ETF。

今年來台股各類型基金平均逾一成 ETF含息報酬15.87%

近期台股震盪，使得2024年來漲幅收斂至18.16%，觀察投信發行的台股各類型基今年來績效平均表現，其中以價值型17.3...

00929三個月沒填息⋯他急了！網曝「策略有誤」勸換標的

復華台灣科技優息ETF(00929)擁有逾90萬股民，週一(9/2)公布配息，每股配發0.16元，00929預定9月19日除息，投資人若想參與配息，最晚須在9月18日前持有或買進，10月16日領息。有網友擔心「00929三個月沒填息了，會怎樣嗎？」其他人則解釋，只要成本夠低，填息與否並不重要，且長期來看勢必可以完成填息，也有人認為是策略錯誤，建議「換標的」更快。

高息ETF五檔搶手 殖利率誘人

台股本周前三個交易日下跌逾千點，觀察54檔原型台股ETF規模增減概況，有多檔規模逆勢增加。尤其是9月要除息的高股息ETF...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。