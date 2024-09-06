00878＋0056＋00713組月配一年後「成果亮眼」！ 存股哥：增加00919及00929
「種一棵樹最好的時間是十年前，其次是現在」。
一年前寫了一篇文用08078+00713+0056組月月配領息一萬元所需的張數如下：
2023.9.4版本
00878：每季估0.32，約需31.25張，股價20.94來計需$654,375
00713：每季估0.75，約需13.3張，股價47.8來計需$635,744
0056：每季估0.53，約需18.86張，股價35.27來計需$$665,192
如果當時已經用這套配置組了月月配，或者說以上3支每季配息約一萬元，相同張數以單利股息不再投入，存了一年之後你的配置會成長為以下。
00878：預估股息增加至0.55，總值增加至$689,062，每季股息增加至$17,187
00713：預估股息增加至1.5，總值增加至$763,420，每季股息增加至$19,950
0056：股息預估增加至1.07，總值增加至$70,9701，每季股息增加至$20,280
兩者對比之下可以看到無論股息或是總值都有相當明顯的增幅，而且這還是在今年時常暴漲暴跌的成果，如果你股息繼續再投入，威力肯定不僅於此。
我非常推薦各位做一個動作就是「覆盤」，去回顧過去的自己為何下這個判斷、做這個決定，以及做了這個決定得到什麼樣的結果，這樣才能讓你的經驗值得到很好的提昇。
以我自己舉例，一年前我想用00878、00713、0056組月月配現金流，實際執行之後發現效果非常好也很適合我的投資模式，那我就得知當時做這個決定是非常正確的。
並且可以以此為基礎去擴增我的配置及調整投資策略，那我的方式就是加槓桿並且增加00919、00929，讓月月配金流更大，所以做好「覆盤」這個動作，對你投資功力的提昇有很大的幫助。
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