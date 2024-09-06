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今年來台股各類型基金平均逾一成 ETF含息報酬15.87%

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股各類基金平均績效表現。(資料來源：CMoney)
台股各類基金平均績效表現。(資料來源：CMoney)

近期台股震盪，使得2024年來漲幅收斂至18.16%，觀察投信發行的台股各類型基今年來績效平均表現，其中以價值型17.3%表現最佳，其次依序為中概型13.75%%、上櫃股票型12.45%、一般股票型12.26%、科技型11.05%、中小型11.04%，整體來看，台股各類基金平均績效皆全數不如大盤，不過平均仍有13%的表現。而被動式台股ETF平均表現由於不含息，今年來僅11.97%，如果是含息報酬則是15.87%。

群益投信表示，台股上半年衝高後拉回，近期仍處區間盤整格局，不過展望第4季，美國景氣穩定，低利率政策也得以延續，資金行情未退，台股後市仍可期。只是台灣加權指數在相對位置已高，預期大盤將呈現區間震盪且幅度加劇。台股走的是波段行情，猜測進場時點不易，不如採取定時定額方式進場，儘管台股目前水位不低，但仍有不少個股強勢表態，意味在任何環境下都有值得投資的標的，只要透過正確的投資方式，就不用擔心投資時點的問題。台股個股波動劇烈，基金投資的低波動優勢勝過個股，建議投資人不妨以台股基金或台股ETF來作為投資工具。

群益台灣精選高息ETF（00919）經理人謝明志表示，台股ETF投資風氣持續盛行，今年來也仍持續有多檔台股ETF募集與上市，加上就市場面而言，在AI科技大勢的驅動以及台股基本面修復下，帶動台股今年來表現突出，即使歷經7月份的重挫，加權指數年至今報酬仍有18%，連帶台股ETF買氣也持續延燒，在現階段全球股市動盪之際，高配息可為投資組合帶來穩定的收益，存股族或是想中長期持有的投資人此時進場布局可以撿便宜，也能夠降低持股的成本。台股市場的存股領息風氣不減，也讓台股高息ETF成為存股族的最愛之一，愛好高息的存股族投資人，可以多把握相關投資契機。

群益馬拉松基金經理人陳沅易指出，台股第四季最重要觀察關鍵還是美國選舉及川普的言行，此外看美國科技股是否持續強勢，因為與台股連動性高。操作上會建議採取區間操作的策略，低基期有成長動能且評價合理個股是較好選擇，目前仍看好績優且有展望的成長型公司持續表現。建議選擇業績展望佳、明年具題材性的個股來擇優布局，電子族群方面看好半導體、伺服器類股，傳產方面可關注第四季傳統旺季的汽車零組件族群及生技產業表現。

ETF 台股

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