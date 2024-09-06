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3.0版高股息ETF！00961高息+ESG兼顧高填息及股價成長 大盤震盪相對安全的避風港

聯合新聞網／ 郭耿瑞
台股示意圖。圖／本報系資料照片
台股示意圖。圖／本報系資料照片

9月4日，台股大跌近千點，受到美國輝達反壟斷調查、科技股大跌、美國選前等多重因素影響，市場觀望氣氛濃厚。

投資人在此波動市場中，更傾向於穩健僅專注股利與成長，且具成長潛力的高股息ETF

此背景下，兼具高息、高成長與永續，且不過分偏重於電子股的臺灣ESG永續高息（00961）其實是個理想選擇。

高股息ETF進化來到第三代：去蕪存菁再淬鍊

從2022年Q4開始高股息ETF漸受市場歡迎，到2023年Q3高股息ETF成台股ETF最大類型。高股息商品也一再演變，經過三代演變，去蕪存菁再淬鍊。

從第一代高股息ETF，如元大高股息（0056）專注於股利率5%，建立了穩定的品牌形象，以季配息滿足穩定現金流的需求。

第二代如元大台灣高息低波（00713）則加入了產業、主題、成長、價值、品質等複合選股標準，提升資金使用效率，開始有月配息商品推出。

第三代高股息ETF，延續月配息模式，進一步去蕪存菁，重視股利與成長性的平衡，ROE成為選股關鍵指標。

華美投信首檔高股息ETF，00961為第三代產品代表，強調30檔持股更著重於高息高成長，不會過分偏重特定產業。00961其追蹤ICE臺灣ESG高息指數；高息同時結合ESG永續投資優勢，為投資者提供了另一個穩健且長期增長潛力的選擇。

ROE指標找出真正賺錢公司

ROE表示股東權益報酬率。ROE>0企業有實現獲利。

因不會影響其淨值，若隨後無太大利空出現，除息後的填息機會相對高，時間也較短。盈餘發放率（指企業從獲利中發出股利的比例）若長期較穩定，股利將與獲利同步成長。獲利成長將帶來更多資源進行業務擴張投資，進一步提升資本利得潛力。

反之ROE<0企業無獲利卻有高股利，常賺股利賠價差（貼息），就是常說的賺了利息賠了本。所以ROE在配息和填息的表現會更精準。

而00961追蹤指數的篩選：日均成交值大於新台幣1億元，過去三個完整月分中每個月至少交易一天，且過去一年ROE>0，ESG篩選Sustainalytics ESG風險評分小於30。

兩次換股

5月：依股利率排序，再賦予ROE年成長者更大權重

11月：依ROE季成長率對股利率做加權排序

做到高填息且尋求股利與資本成長。除了追求每月的現金流外，其中的成分股上漲也能帶動ETF賺取更多資本利得。

結論

00961是即將於9/25募集的第三代高股息ETF，結合高息與ESG永續優勢，專注成長且不過分偏重於電子股。

它通過ROE篩選成分股，並在每年調整持股時依ROE成長率加減碼，注重穩定高股息與成長潛力，適合在市場波動中尋求穩健成長的投資人。

0056元大高股息 00961臺灣ESG永續高息 ETF 月配息

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