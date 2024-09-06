高息ETF五檔搶手 殖利率誘人

台股本周前三個交易日下跌逾千點，觀察54檔原型台股ETF規模增減概況，有多檔規模逆勢增加。尤其是9月要除息的高股息ETF更受到買盤布局，主要隨股價下挫的殖利率提高而出現誘因。

規模增加的前五檔中，群益台灣精選高息、大華優利高填息30、凱基優選高股息30、元大台灣高息低波及永豐ESG低碳高息都為高股息ETF，本周三台股大跌時，這五檔ETF成交量仍在萬張以上，明顯較周一成交量增加。

根據理財專家推算，以群益台灣精選高息（00919）每單位息值0.72元估算，如果在28元以下買進可享10%配息率。經理人謝明志表示，儘管市場仍受國際不確定因素干擾，但對台股仍持正向看法。從存股的角度來看，指數的跌勢也創造出新的契機，存股族則可利用台股逢低布局，增加存股張數與減低持有成本。

凱基台灣優選高股息30 ETF預估每受益權單位配發0.82元，凱基優選高股息30經理人施政廷表示，8月台股企業獲利上修家數小於下修家數，獲利成長趨緩容易使股市趨向震盪，不過展望後市，在AI與景氣循環上揚帶動下，預期2025年企業獲利仍有近17%的成長，行情具實質基本面支撐；歷經7、8月這波下跌，台股本益比已回到一倍標準差左右，第3季的台股傳統股價淡季，正是逢低布局的好時機。

永豐低碳高息ETF將於9月20日除息，擬配發0.43元。永豐ESG低碳高息經理人王俞淳表示，除了因應碳稅可能影響到企業的營收狀況，投資人評估投資標的應考量其碳排量。00930追蹤臺灣指數公司編制的特選臺灣ESG低碳高息40指數，成分股順應碳排趨勢，納入低碳競爭力強的台灣企業，鎖定高息標的，適合認同低碳成長趨勢及息收需求投資人。