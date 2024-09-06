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高息ETF長線買點浮現

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
台股單日跌點逾600點後市表現 台特化
台股單日跌點逾600點後市表現 台特化

台股本周三（4日）大跌後，市場期待技術面打出第二隻腳。投信法人指出，過去大盤單日大跌逾600點，後市表現都逐漸趨穩，中長線布局時機點浮現，不過個股波動大，建議可以選擇波動相對低的台股基金或台股高息ETF逢低分批介入。

群益投信指出，統計台股2000年以來，單日跌超過600點以上共11次，從前10次的後市平均表現來看，後5日、後10日、後20日、後60日上漲機率都超過五成，平均漲幅分別為0.9%、3.0%、4.8%、4.9%，整體態勢趨穩。近期台股雖然震盪，但後市卻不悲觀，台股動盪之下可透過台股基金或台股高息ETF分散風險。

群益台灣精選高息ETF（00919）經理人謝明志表示，目前正值全球股市動盪，高配息可為投資組合帶來穩定的收益，存股族或是想中長期持有的投資人此時進場布局可以撿便宜，也能夠降低持股的成本。台股市場的存股領息風氣不減，也讓台股高息ETF成為存股族的最愛之一。

群益馬拉松基金經理人陳沅易分析，觀察目前風險指標除VIX指數與信用利差彈升外，其餘如公債殖利率、美元指數及油價皆維持低檔，過往市場聚焦的高通膨問題並未出現，預期現階段並無系統性風險。展望後市，台股企業獲利仍在上升趨勢，今年預估成長29%，本益比也已回落至15倍的正常區間，惟考量台灣GDP成長率仍將回到3%至4%均值，預料短期波動難免，選股將是重點，長多格局可期。

野村高科技基金經理人謝文雄表示，生成式AI需求的續航力比預期長，涉及行業也比預期更廣泛，即使如台塑四寶這類傳統產業也正積極導入AI，而且成效顯著（尤其在成本撙節領域），而加上AI投資需要更多資金及耐心。接下來包括聯準會降息、第3季電子旺季財報、11月美國總統大選，這些都是投資人躊躇不前、股市震盪的原因，但基本上只要確定經濟僅是放緩而非衰退、啟動降息兩大方向，台股表現依然值得期待。

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