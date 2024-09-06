債券ETF熱 業者追募

搶搭降息前最後一班列車，投資人積極搶進債券ETF，推動投信業者紛紛追加募集或發新產品。近期元大美債20年（00679B）、國泰20年美債、國泰20年美債正2等熱門債券ETF均獲准追加募集，其中，元大美債20年追加募集次數達18次、單次申請400億元額度，均創最高紀錄。

統計債市資金淨流入狀況，8月最後一周整體債券基金淨流入207億美元，創下今年以來資金淨流入次高紀錄，僅次於7月中當周的216億美元。

台股近期盤面也常出現股跌債漲，資金有向債券ETF傾斜避險跡象。

近期追加募集獲准的債券ETF 圖／經濟日報提供

隨資金大量湧向債券ETF，統計至昨（5）日，元大美債20年規模已達2,829億元，再創新紀錄。

這次再追加募集，累計次數達18次，高居ETF之冠，且此次一口氣追加募集額度400億元，更是ETF前所未見，相較過去ETF追加大多為195億元或200億元額度，凸顯當前買盤對債券ETF的需求相當龐大。

國泰20年美債追加募集第14次也已經獲得核准，並將9月18日除息0.42元，配息金額創下成立以來新高，近四個交易日淨申購金額高達95.42億元。另外，國泰20年美債正2追加募集第二次也獲同意。

展望後市，國泰20年美債經理人江宇騰指出，降息牛步進行，對債券更是大利多，債券價格和利率是反向的，過去的暴力式升息，重挫債價。

反觀近期，市場預期利率將緩降，債券有債息護身，還有價差可期待，吸引長線資金停駐，成為退休領息族和存股族的新歡。

新光投等債15+經理人王韻茹表示，美國8月ISM製造業指數連續五個月呈現萎縮，市場對美國經濟衰退的擔憂也重新浮現，由於本周五將公布非農就業數據，市場將重新驗證美國經濟是否成功軟著陸，這牽動對未來聯準會降息幅度的預期。

根據歷史統計，美國自2000年迄今共歷經三次降息循環，投資人若在降息期間投資美國公司債指數，平均報酬率達5.13%，優於美國非投資等級債及新興市場主權債。

不過，凱基美國非投等債ETF經理人鄭翰紘認為，在降息開始後公債利率反而可能因市場持續猜測聯準會降息路徑而波動的情況下，建議債券選擇仍以票息為主要指標，聚焦存續期間短中天期債券，可提供相對高票息與殖利率水準的美國非投等債，創造更佳總報酬表現的機會也比較高，會是值得留意的投資方向。