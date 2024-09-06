00929三個月沒填息⋯他急了！網曝「策略有誤」勸換標的

復華台灣科技優息ETF（00929）擁有逾90萬股民，週一(9/2)公布配息，每股配發0.16元，00929預定9月19日除息，投資人若想參與配息，最晚須在9月18日前持有或買進，10月16日領息。有網友擔心「00929三個月沒填息了，會怎樣嗎？」其他人則解釋，只要成本夠低，填息與否並不重要，且長期來看勢必可以完成填息，也有人認為是策略錯誤，建議「換標的」更快。

依據集保中心統計，截至8月30日，00929受益人數達到90萬805人。由於同天宣布配息的群益台灣精選高息ETF(00919)配息出爐，本次為0.72元破紀錄 ，和它同天開獎的00929配息為0.16元，讓不少股民感到失望。

一名網友在論壇Dcard發文詢問「我是股市小白，00929三個月沒填息了，會怎樣嗎？」

其他人留言「會套牢」、「不會怎樣，就少賺而已」、「有沒有填息不是重點，重點是你的成本要攤平」、「沒填息的表示左手換右手啊，拿自己的錢給你」、「我的建議是你要買高股息etf 最好是3個月一次的比較好，但最好的是買大盤etf」、「00929 ETF是長老跟外資控盤工具。外資連賣好幾個月，長期老也接盤好幾個月」、「存股不就是這樣，沒有高點就不會填息，但長期來看都會填」。

也有人留言「高股息卻沒辦法填息那就是策略錯誤，如果是想要領息本來就不該選科技指數配息，如果想要轉科技指數的成長選科技型ETF會比高股息ETF好」、「左手換右手，還是換標的吧」、「沒下車會慘賠」。