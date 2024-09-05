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他心寒老牌高股息不填息…問債券ETF更值信賴？苦主：準備轉投00687B了

聯合新聞網／ 綜合報導
好幾檔老牌ETF都未填息令網友感到心寒，轉而投向債券ETF的懷抱。中央社
好幾檔老牌ETF都未填息令網友感到心寒，轉而投向債券ETF的懷抱。中央社

美國有望步入降息循環，債市多頭趨勢明朗化，這也讓網友近日真的有感直呼「最近不少債券公布最新的配息金額，好幾檔都創新高」。

有投資人在Dcard以「高股息不填息，不如買美債？」為題發文舉例幾檔ETF，如00687B（國泰20年美債）季配0.42元，大約1.3%左右，年化5.2%；00933B（國泰10Y+金融債）月配0.075元，大約0.43%，年化5.16%；00945B（凱基美國非投等債）月配0.102元，大約0.67%，年化8.04%；00948B（中信優息投資級債）月配0.053，大約0.52%，年化6.24%，「公債跟投等債年化殖利率都已經超過5%」。

該投資人更驚訝有滿多檔高股息ETF近幾次配都沒填息，連月配型的都填不起來，令他感到相當意外「月配不是應該最容易填嗎？結果好像完全不如預期」。

他表示，00919雖然這次配了0.72元，但是前一次也還沒填息，反而隨著8月初股災下修到22元左右，雖然近期有回升至25元左右，不過離填息還是有一小段距離。

此外，00929已經連續三個月都沒填，配息還階梯式下降，從0.2元、0.18元、0.16元至0.14元，「真的是有點心累，目前正在考慮要不要出清」。

他說連幾檔老牌的高股息也都漲不太起來，包括0056一季沒填、00713兩季沒填、00878很接近填息但也還差一點，他原本還認為高股息ETF會是穩定的現金流來源，「看來還是沒有天天在過年」。

反觀美債，不管是公債還是投等債、季配還是月配都一樣，歷年來每一次都能填息，從來沒有例外。他表示高股息元年已經過了，接下來確定會降息，「反而這種穩健的債券ETF似乎更值得信賴，大家覺得呢？」

文章一出，底下留言不少人贊同原po的觀點，「看看940跟939的表現就知道，我真的寧願買美債」、「我也是929的苦主，已經準備轉投687B了」、「台股一片綠，美債一片紅」、「降息循環不會只降2碼，所以美債勝率還是很高」、「我有買00948B，這次年化有6%，直接超車同期債」，不過也有人分享自己操盤心得「我是買922+687B，台股大盤＋美債怎麼輸？」

0056元大高股息 00687B國泰20年美債 00713元大台灣高息低波 00919群益台灣精選高息ETF基金 00922國泰台灣領袖50ETF基金 00929復華台灣科技優息ETF 00933B國泰10Y+金融債ETF 00945B凱基美國非投等債 00948B中信優息投資級債

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