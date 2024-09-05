00878經歷疫情空頭顯「抗跌」、23年更大漲31.5％！ 專家：光已發行4年就打敗一票高股息ETF

美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，今年已經累積「44轟46盜」的紀錄，暫居國聯雙冠王，網上有喜愛棒球的投資人討論「誰是ETF界的大谷翔平？」，引發網友紛紛討論「肯定是國泰00878啊，抱那麼久還是穩穩的」、「00878還要問！反正不會是元大00940就對了，哈」。

存股專家說明，台灣高股息ETF超過20多檔，但其實好菜爛菜很明顯，國泰永續高股息（00878）已經發行4年多，這一點就先打敗超過一半以上的新兵同學，因為只有00878真正撐過Covid疫情來襲、2022年聯準會暴力式升息，又在去年跟上漲幅，大顯鋒芒，有成績單可以證明00878的優點。

為什麼這麼多人願意守著00878？

主要是00878的成分股，有AI、科技類股負責「揮棒」，如IC設計巨頭聯發科持續布局AI晶片、智慧手機及車用晶片，打造完整AI生態系。

不只是進攻面強，在防守面有金融股打底，抵禦市場波動，攻守兼備，30檔成分股個個是菁英，00878就很適合投資小白躺平等賺錢。

空頭抗跌 當年2022年股債雙殺時，台股大盤指數崩跌到-18.7%，00878的追蹤指數僅下跌-8.8%，真正有「抗跌」實力。 多頭跟上漲幅 去年2023年ChatGPT帶起的AI大戲股市大多頭時，台股大盤指數上漲了+31.5%。00878追蹤指數則有+47.8%的驚喜表現，「追漲」特點更佳明顯。

投資人數節節高升，規模越長越大，是兩百多檔ETF中最快突破3000億元，比統一超的市值還大。

今年00878一度超過24元，讓百萬人望穿秋水等甜甜價，現在終於等到22塊多，9月台股大怒神先衝一波00878，11月又將要配息，12月台股多收漲，值得等待。