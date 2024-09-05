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00878「甜甜價」再現22元左右好價格？逢低加碼成紀律…昨爆17萬張成交量

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。中央社記者吳家昇攝 中央通訊社
台股示意圖。中央社記者吳家昇攝 中央通訊社

受到美國最新職缺數據、聯準會提升降息預期，但輝達股價續疲影響，周三美股四大指數漲跌互見，台股昨日跌深。

今日開盤可見反彈開紅，截至早上十點半，盤中最高來到21488點，上漲近400點，高股息ETF也由黑轉紅，國泰永續高股息（00878），盤中漲幅約0.63%，仍可見22.23元低價，其它檔包括群益科技高息成長（00946）及永豐ESG低碳高息（00930）小漲0.3%上下、群益台灣精選高息（00919）漲幅0.54%，以00878漲勢最為明顯。

投資達人建議，高股息ETF中規模最大的00878，上個月剛除息，價位年初下探到21元低價，7月隨著台股漲多最高曾衝到24.58元，如今再現22元左右好價格，投資人已懂得逢低加碼，昨爆大量超過17萬張的交易量。

法人分析市場，研究公司IDC在7月發布數據顯示，全球個人電腦出貨量截至6月，在三個月內增長3%，達到6,490萬台，是經歷兩年下降後，連續第二個季度的增長，00878成分股當中，電腦及週邊設備類股占比達22.28%，後市發展相當可期。

加上，SEMI全球總裁暨執行長Ajit Manocha日前提到，在推動AI浪潮和全球半導體產業中，臺灣扮演重要角色，他推估，去年半導體產業有6,000億美元的營收，認為在未來7至8年內將達1兆美元，00878成分股池中的半導體類股有20.97%，在電子、半導體利多題材帶動下，也為00878第四季成長動能增添柴火。

00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 00930永豐ESG低碳高息 00946群益科技高息成長

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