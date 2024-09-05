盤中下殺超過千點…可惜沒有買到23.X元的00919！ 艾蜜莉：遍地便宜價這樣買股票
＊原文發文時間為9月4日
今（4日）天早上是台股第3次跌千點，不過手腳太慢沒有截圖到，更可惜的是沒有買到23.x元的00919！
現在一打開app看都是便宜價的股票，但就算是股市周年慶大折扣，也不能說「我全都要」了...以防未來沒有資金可以繼續加碼，事情就嚴重啦！
遍地都是便宜價的時候，我會這樣選：
1.跟我最熟的股票，這就是最有信心也有最深入研究的股票，一定是首選！
2.股價光譜便宜價+紅綠燈估價法「合理價以下」+4%殖利率，這樣等於雙重好價格，也是首選！
3.符合以上2種就可以再評估，股價未來要市跌多了、跌深了，仍然可以判斷的出來利空是長、短期的利空？並且能夠加碼分批買的公司
不然現在很多大大都問說要買哪一檔，其實每個人的能力圈不一樣，適合買進的股票也不同，所以我都會建議從這3個方向去選，未來遇到股災才能抱著長久、安穩喔！
※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
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