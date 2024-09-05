00948B、00957、00959B…三檔債券ETF怎麼選？ 辣媽：「領息」為主要目標

最新三檔債券ETF怎麼挑？

最近陸續有新的債券ETF募集或是剛上市，有些朋友私訊想知道該如何分析，進而決定要挑哪一檔？

我們就先挑其中三檔投資等級的ETF來分析差異，也一起分享我怎麼看一檔債券ETF。

這三檔ETF分別是：

00948B 中信優息投資級債 00957B 兆豐US優選投等債 00959B 大華投等美債15Y+

來先聊聊，在開始研究債券ETF的時候，我會看那些重要訊息：

1.追蹤指數

每一檔ETF開始行銷的資料中，都會用很簡單的方式告訴投資人，如何篩選出投資組合的債券。

我會看的重點是「天期」、「信用評等」、「流動性」。例如，「天期」是否符合我的投資需求，組合的「信用評等」我是否放心。挑選的債券「流動性」是否足夠等等，都是我會考量的。

2.信用評等分級

我們可以輕鬆的從ETF的名稱，就得知信用評等的區間。

投資等級/非投資等級。 如果是投資等級，眾多公司債信用評等分佈的狀況如何？

像是A-以上 佔投資組合50%. BBB-,BBB,B+ 佔50%。

或BB- ~ BB+ 100%

如果我是保守投資人，我就會選評級比較高的佔比要夠高。

如果我想要收益高一些，就會考慮非投資等級的債券ETF。

3.存續期間

這個數據讓我對於投資組合的利率敏感度，可以有個概念。存續期間越高的ETF，利率若下跌，可以獲得的資本利得（報酬）越多。

但如果我是保守型投資人，可能會比較喜歡存續期間短一點的ETF。而這三檔的存續期間剛好差不多11~13，並沒有顯著的差異。

4.平均殖利率

到期殖利率是投資人持有債券到期時的預期收益率。我會把「平均殖利率」當作是未來配息的參考（只是大概，不是精準的預估），當然應該還要扣除相關費用，而且進場時間不同，也會對殖利率有影響。

在參考這個數值的時候，一定要去看這是「哪時候」預估的數據。假設你今天9/4去查，但預估資料是5/30的（募集前的文宣），那這個數字就沒有那麼準確了。

像是圖表裡面看得出來，00959B看似平均殖利率最高6.28%，但這預估值是五月底，那時候利率位於高點，而最近更新則為5.85%。估算時間點的不同，這是在比較的時候，一定要留意的。 記得每一檔ETF相互比較時，必須時間點要是一致的才有意義。

5.發行價重要嗎？

10元或15元，對我來說並不重要。他只是一個投資門檻，10元並不是買的比15元便宜，就是單位不一樣而已。

6.發行規模

這滿重要的，規模越大越容易買到，也越容易賣掉。如果我要投資比較多金額的時候，一定會選規模大的ETF。這三檔中，規模最大的是00948B，已經超過百億了。但如果都是在募集期間，是無法獲知ETF的規模，如果很在意規模大小的話，建議直接買已經發行且類似的ETF會比較適合。

除了以上列出來的考量之外，我也個別去看了投資的產業是否夠分散，地區是美國多？還是其他國家。或許有人介意全部都是美國？或是希望分散一些？這部分也要記得把細節看完。

以上簡單分析，這三檔對我來說，是一個可以「領息」為主要目標的債券型ETF。資本利得當然也是可以期待，但需要持有時間需要更長久一點。既然投資目的差不多的話，我只會選一檔來投資，這時候就會以規模大的為優先考量。或者，我也會考慮從已經發行許久，規模龐大且配息穩定，一樣是投資等級公司債的ETF來投資。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

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