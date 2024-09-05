月配投等債ETF9月除息秀 這檔年化配息率逾6%衝第一

美國有望步入降息循環，債市多頭趨勢明朗化，帶動債券ETF買氣熱絡，且隨著時序來到9月，國內主要月配投等債ETF除息行情接連開獎，目前拔得頭籌的是中信優息投資級債（00948B），年化配息率上看6.20%，投資人不妨趁降息循環啟動前，布局投資等級債券ETF，以掌握債市多頭行情。

9月將除息的月配投等債ETF陸續公告，其中中信優息投資級債（00948B）年化配息率6.20%位居第一，緊追在後的是群益ESG投等債20+（00937B）年化配息率則來到6.08%，其餘中信ESG投資級債（00883B）台新美A公司債20+（00942B）、國泰10Y+金融債（00933B）、中信高評級公司債（00772B）、中信優先金融債（00773B）年化配息率也有4.55%至5.29%的水準。

中信優息投資級債（00948B）為首檔小資價（發行價一股10元）的月配債券ETF，7月即迎來首次收益分配評價，繳出0.055元的成績單，年化配息率達6.41%，而第二次擬配0.053元，以9月2日收盤價10.26元估算，當期配息率為0.52%、年化配息率達6.20%，連續兩次都穩定配發6%以上，在同類型產品中表現相對吸睛，想要參與領息的投資人，9月16日為最後買進日。

不僅如此，今年6月12日甫上市的中信優息投資級債（00948B），規模在14個交易日即攻上百億元，截至8月30日，更已達172.7億元，成長113%，而受益人數也從25,839人攀升至44,482人，增加72%，無論是規模或受益人數，均呈現成長態勢，顯見投資人對中信優息投資級債（00948B）的喜愛。

另據聯準會7月FOMC會後點陣圖顯示，2024年預期降息幅度為3碼，2025年及2026年則各有5碼、3碼的降息空間，且在市場對就業數據惡化疑慮加深下，對降息幅度預期增加。

中信優息投資級債（00948B）經理人呂紹儀指出，從美國聯準會主席鮑爾日前在全球央行年會上釋出的訊號來看，調整政策的時候已經來臨，強調不樂見勞動市場繼續降溫；聯準會將盡一切努力，支持強勁的勞動市場。市場解讀，偏高的失業率已激發聯準會的危機感，根據芝加哥商品交易所集團資料，期貨交易人全數預期聯準會9月會降息，進而將焦點轉向聯準會降息的幅度有多大、速度有多快。

呂紹儀建議，投資人可適度調整資產配置，趁聯準會啟動降息循環前，順勢布局殖利率較高的投等債ETF，可望享有較佳的殖利率水準，同時，市場對降息幅度預期提高，也有利長天期債價反彈，因此亦可分批布局長天期美債ETF，如中信美國公債20年（00795B）等，惟後續仍得留意美國總統大選、經濟數據變化等因素，將會牽動債市表現。