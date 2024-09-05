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00919擁有40張帳面小賠400元…但股息已領好幾萬！ 存股哥：期待它繼續配息破紀錄

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

00919本季公告配息0.72，股息及年化預估殖利率都突破上市來新高，加上今（4日）天大跌999點，如果你依然「持續買進」，那你可以買到年化殖利率11.88%的00919。

這篇文更新一下近期對00919的觀察，讓新手小白、在觀望的老鐵快速認識這支上市以來殖利率不斷破記錄的高股息ETF。

選股邏輯強

00919選股邏輯看現在，一年兩次調整成分股，12月依照EPS成長預選高股息、5月依照當年配發股利卡位高股息，簡單講就是盡可能選殖利率高的，非常適合像我這種逐殖利率而居的存股人。

收益平準金充足

如果你有觀察00919的淨值組成，它的收益平準金一直以來都相當充足，今年初大概在1.7-1.73左右，經過了好幾次大跌的包含今天的999跌點，9/4的收益平準金為1.76，也就是說以保守預估每季配0.72的話，00919還可以連配2季。

權重含一定比例金融股

我個人對金融股情有獨鍾，畢竟一開始就是存金融股起家的，00919含金融股權重共11.93%，雖然比例沒有像00713或00878那麼高，但至少可以稍微平衡一下科技股、航運股容易大起大落的缺點。

股價穩定成長

00919上市以來股價一直呈現穩定成長的趨勢，截至9/4漲幅+9.31（62.4%），其實就包含了一支優秀高股息要有的所有條件，股價穩定、股息真的就實打實給你真正的高股息。

我目前持有40張，帳面小賠400塊，不過瑕不掩瑜，今年已經領了好幾萬股息了，期待它可以持續配息破紀錄，繼續讓所有人驚掉下巴。

免責聲明：所有內容基於公開及一般資訊的心得分享，文章內容不構成買賣投資建議，本人不推薦任何投資標的及操作方式，投資人得自負盈虧

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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