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10檔投資人越跌越買的台股ETF 這檔最受青睞
台股4日下跌999.46點，大盤連續三日下跌逾千點，觀察54檔原型台股ETF規模增減概況，有10檔規模逆勢增加，其中，群益台灣精選高息ETF（00919）規模逆勢增加23.21億最多，加上00919單日成交量達26萬張，成為54檔台股ETF中成交量與規模增加雙冠王。顯示出投資人對於穩定配高息的台股ETF更買單。
法人表示，00919第六次配息期前公告配息金額創新高將配0.72元，除息日為9月23日，參與除息最後買進日為9月20日，台股大跌使得00919股價來到24.23元收盤價，吸引大筆資金挹注，主因00919不僅繳出連續六季超過10%預估年化配息率的高配息，成立以來攀升的股價也讓投資人苦無買點切入，近日受大盤影響股價下降，讓存股族及逢低進場加碼買進籌碼進場，用更低的成本，加速累積張數，也讓想參與除息前上車的買盤持續挹注。
據了解，以00919固定息值0.72元估算，如果想讓每張的息值固定在10%以上，可趁價位還在28.8元以下多買來降低成本。且00919的股性相對比較活潑，可創造很多見綠加碼、增加股數、降低成本的機會，此外，00919自成立以來已配息五次，9月為第六次配息，最近一次配息，更是上調的配息金額到0.72元創新高紀錄，這六次配息金額呈現類似台積電階梯式步步高的配息政策，優於投資人期待，因此深受投資人青睞。
群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，儘管市場仍不時受國際不確定因素干擾，但整體而言對台股仍持正向看法。從存股的角度來看，指數的跌勢也創造出新的契機，存股族則可利用台股逢低布局，增加存股張數與減低持有成本。因此若盤勢有回檔建議可採取逢低買進策略
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