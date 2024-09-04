卡位日股ETF 迎產業回春

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

受日本升息預期影響，日圓兌美元匯率近期表現強勢，進入144元高檔震盪。投信法人認為，日本未來升息幅度將小於歐美，日圓再大幅升值機率不高，對日股衝擊將趨輕微，反倒是日本政府持續推動產業改革計畫，投資人可透過日股ETF逢低布局或採定期定額投資策略，卡位日本產業回春商機。

隨日圓匯率回升到相關高檔，市場普遍認為重返150元便宜匯價機率已低。台新日本半導體ETF基金研究團隊指出，短線反應聯準會偏鴿言論，美元指數走弱，促使日圓走揚，但仍位於歷史相對低位；觀察近幾年日圓疲軟主因日美利差大，如日美利差情形未明顯改善，日圓走勢仍會相對偏弱勢。

復華日本龍頭ETF經理人劉昌祚則表示，就過去摩根大通統計日圓升貶與日股的負相關性自2021年來已大幅減弱，日圓適度升值將有利日本企業降低成本，並提升日本民眾消費力提升，對日企營收獲利有正面幫助。

此外，日本央行升息，有助美日利差縮減，也有利日圓資產報酬率表現，看好日股與日圓資產表現，復華日本龍頭ETF並未進行日圓匯率避險，後續日圓若走升，將進一步挹注ETF報酬表現。

台新投信認為，雖匯率變化會影響企業獲利，但投資更需觀察產業是否走向質變的成長趨勢。以日本半導體產業趨勢為例，受惠於AI、電動車等趨勢，日本半導體產業近年獲日本政府支持，預期將持續受惠內外資擴大投資的趨勢，投資人可透過日本半導體ETF布局。

中國信託投信就股息面向分析，日本升息有助控制通膨，促進經濟穩定，有利於金融保險業以及與利率連動性較低的製藥、食品等民生消費類股。

此外，據彭博統計，日本東京證交所實施金融改革後，以鋼鐵業龍頭新日本製鐵（NSC）為例，平均股息殖利率從改革前的2.5%，成長至5.9%。

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