半導體ETF 市場主旋律

台股昨（4）日大跌999點收21,092點，各大類股全面重挫。惟投信法人認為，此時可伺機布局長線看好的趨勢產業，當前仍以人工智慧（AI）發展最為明確，半導體產業受惠最深，投資人可逢低加碼半導體ETF，掌握長線投資機會。

8月5日全球股市崩盤後，隨著市場恐慌情緒消散，且美國後續公布經濟數據相對不錯，強化投資人信心，一個月內即回補跌幅，道瓊指數更創歷史新高。反而是科技股為主的納斯達克、費城半導體指數等仍於季線下整理，主要市場調整估值，但凡經濟數據出現一點風吹草動，反應在股價波變化都非常敏感。

美國 ISM 製造業數據疲軟，再度引發市場對經濟硬著陸的擔憂。中國信託投信表示，除經濟硬著陸問題之外，地緣政治與今年底美國總統大選等不確定因素，也讓投資人心態保守，但目前看來美國就業市場尚未大幅降溫，且民眾消費力道仍在，輝達新款伺服器晶片出貨展望仍樂觀，建議投資人可採股債均衡配置，布局有聯準會降息題材的債券ETF，並逢低加碼半導體ETF，掌握長線投資機會。

中信關鍵半導體（00891）經理人張圭慧表示，輝達上月公布財報後股價表現疲弱，並非營運出現疑慮，而是市場對其有更高的期待。隨著新一代伺服器晶片問世，市場展望仍可期待，相關業者營運依舊有向上空間，台灣半導體設備、散熱、IP設計，以及伺服器等相關公司業績展望無虞。

群益半導體收益ETF經理人謝明志也認為，AI應用與需求回補更提振產業復甦力道，台灣擁有完整半導體聚落，且在AI晶片的製造與封裝領域處全球重要樞紐，受惠程度高，自晶圓代工、委外封測到設備商雨露均霑，建議投資人不妨透過台股半導體收益ETF參與。