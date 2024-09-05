他靠006208賺358萬 父卻嫌慢勸「這麼做更賺」反被轟爆

根據證券交易法，如果犯了內線交易罪行，行為人基本上會被判3～10 年的有期徒刑，可以併科1000萬至2億元的罰金，犯罪所得也會全部被沒收。有網友長期投資006208，報酬率近20%，卻被他的爸爸諷刺「很慢不賺錢」，要他多聽在櫃買中心上班的堂哥的內線消息，才能賺大錢，他無奈問「指數投資長期會輸給內線消息嗎？」其他人則建議他維持自己的做法，因為內線不是長久之計，可能還會面臨牢獄之災。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他今年31歲、月薪20萬元，因為不擅投資看盤，因此選擇買進006208、VTI、VT，每年投資約200萬元，目前報酬率已達19.95%、約358萬元，總成本逾1795萬元。

該網友說，他的爸爸認為這種投資模式不賺錢，反而要他聽信在櫃買中心上班的堂哥的內線消息，他的爸爸因此賺了數百萬，但他表示，「我這個人就很反骨，覺得聽來的股票也不敢重壓，沒有重壓這樣對資產成長應該沒有多大影響，而且萬一賠錢心情會很不好」。

該網友的爸爸跟他說「這種消息都不相信？堂哥可是重壓的，他也因為這樣身價翻好幾倍常常出國到處玩，早就財富自由，但留在那邊上班是因為要繼續收消息！用指數投資的人是因為沒辦法收到第一手消息作弊所以才這樣做啦」。他好奇，「我這種被動投資法是不是真的很笨，是該拿一點錢出來做跟單仔嗎？」

其他人留言「金管會要不要查一下這帳號啊？送她堂哥去坐牢」、「聽報牌死最快，每個人都有自己適合的投資方式，如果真的相信親友建議只拿一筆沒了不心痛的金額下去操作」、「做個正直的人，不要被金錢沖昏頭」、「不要亂當跟單仔，繼續被動投資就好」、「內線不是長久之道，長久之道應該是，追求經濟繁榮的合理報酬」。