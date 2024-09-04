00936配息完虐00944…但價差部分就反過來！ 狂熱股迷：股價守不住到頭一場空

【股市爆料同學會．徐永利-一生只愛944】

同樣是誕生不滿1年的高股息ETF，00936受歡迎的程度遠高過00944。散戶喜歡00936的原因簡單粗暴→配息大方

從數字來看就很有感，同樣15塊發行的ETF，00936最近幾次的配息0.11、0.16、0.25、0.16、0.16、0.08；

反觀00944，配息數字0.058、0.058、0.058，1張只夠買1杯熱美式。

常理推斷，明白人都會選00936對吧？但是利哥跟你說，投資ETF不能只看配息，選股規則才是重點。

00944是強勢股搭配高股息的策略，股息殖利率雖然不是最頂的，但走勢絕對有競爭力！

就拿5月至今的表現，配息部分00936完虐00944，3.76%>0.79%，但價差部分反過來變成00944壓過00936，2.15%>-7.13%。

總結下來，總報酬是2.94%>-3.37%。

這組數字告訴我們一個故事，配息配再多，如果股價守不住，到頭還是一場空，手中多領到的股息，也只是自我安慰罷了。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

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