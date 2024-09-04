ETF能避免產業過度集中...何不將地區也分散？達人：台股＋美股是理想組合

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聯合新聞網／ 存股方程式
投資ETF能有效降低風險。股市示意圖／中央社
投資ETF能有效降低風險。股市示意圖／中央社

版主認為，投資ETF能夠至少分散在兩個市場，是降低風險的好策略。

台股並沒有類似VT的全球股票型ETF，主要都是區域型產品，台股、陸港股、美股為最大宗，版主非常贊成「台股+美股」的投資組合。

00916與00926是兩檔號稱全球型的ETF，上市至今績效也都不錯，觀察選股邏輯與成分股，很適合長期投資。

剛上市時，版主躍躍欲試，期待透過投資這兩檔其中一檔，達成分散投資市場的目標。但可惜這兩檔成分股過度集中美國，因為版主已經有投資00646（標普五百指數），為避免重複投資美國而放棄00916與00926。

00916成分股50檔，美國佔比約88.85%，光是美國七大科技巨頭（Apple、Microsoft、Amazon、Alphabet、Meta、Tesla、Netflix）合計佔比就高達約54.6%；00926成分股55檔，美國佔比約88.26%，6檔美國大型科技股（Apple、Alphabet、Microsoft、NVIDIA、Meta、Netflix）合計佔比高達約47.23%。

00916與00926雖然標榜全球型，但成分股高度集中美股，尤其美國科技巨擘佔比尤其大。

雖然也有部分成分股來自歐洲與亞洲，但對於股價走勢影響相對很小，可以說美股走勢就足以決定00916與00926的績效。

成分股太少，實在難以有效分散，這是版主放棄投資00916與00926的原因。

事實上，即便是VT，美國佔比也是高達約62.7%，美股走勢對VT有著舉足輕重的影響力。

版主很建議至少分散兩個市場，如果喜歡領息，台股可以專注投資高息型ETF，配息可以考買進連結那斯達克指數的00662或連結標普五百指數的00646，不失為一個好的投資組合。

不少版友對00924感興趣，00924追蹤的是「標普五百高成長指數」，不同於純粹市值型的00646。「標普五百高成長指數」過去的表現優於標普五百指數，因此00924也是投資美股的好標的。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲存股方程式授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00646元大S&P500 00916國泰全球品牌50 00924復華美國標普500成長ETF

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