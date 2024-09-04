AI 長期趨勢 逢低布局半導體 ETF

美股9月「出師不利」，3日四大指數齊跌，費半指數更創新冠疫情以來最大跌幅，拖累台股今日開盤一度暴跌千點。中國信託投信表示，市場對於美國經濟硬著陸擔憂再起，加上地緣政治與年底總統大選不確定因素，投資人心態保守。但美國就業市場尚未大幅降溫，且民眾消費力道仍在，AI之王輝達（NVIDIA）新款伺服器晶片出貨展望仍樂觀，建議投資人可採股債均衡配置，布局有聯準會降息題材的債券ETF，並逢低加碼半導體ETF，掌握長線投資機會。

美國 ISM 製造業數據疲軟，再度引發市場對經濟硬著陸的擔憂，美股9月首個交易日即大跌，其中費半指數重挫8%，創2020年3月以來最大跌幅，其中指標股輝達更重挫逾9%，市值蒸發2,789億美元。今日台股開盤即受拖累，一度大跌逾千點，但隨後跌幅收斂在800點左右。

中國信託投信表示，8月5日全球股市崩盤後，隨著市場恐慌情緒消散，且美國後續公布經濟數據相對不錯，強化投資人信心，一個月內即回補跌幅，道瓊指數更創歷史新高。反而是科技股為主的納指、費半等，仍位於季線下整理，主要為對其估值調整的市場反應，經濟數據出現一點風吹草動，都會非常敏感。觀察台股今日表現，同樣是以AI、半導體相關的類股受創較深，其餘類股表現相對有撐，且投資人歷經8月初洗禮，也較能面對這波恐慌賣壓。

此外，觀察美國經濟相關數據，包含就業情況與民眾消費信心等，表現都相對強韌，不排除市場對於製造業指數的疲軟過度解讀。加上年底尚有美國總統大選等不確定因素存在，投資機構也可能趁勢獲利了結。

中信關鍵半導體（00891）經理人張圭慧表示，「美股全村的希望」輝達上月公布財報後股價表現疲弱，主因市場對其有更高的期待，並非營運出現疑慮，且庫存循環指數表現持續樂觀，製造業經理人指數當中的未完成訂單增長，隨著新一代伺服器晶片問世，市場展望仍可期待，大企業對AI的基礎建設仍如火如荼進行。目前CoWoS先進封裝及SoIC預估產能強勁成長，仍處供不應求狀態，顯示相關業者營運依舊有向上空間。台灣半導體設備、散熱、IP設計，以及伺服器等相關公司業績展望無虞。

展望後市，中國信託投信表示，AI需求確實存在，目前也已發展出多樣實質運用，尚看不出有泡沫化跡象，半導體發展前景依舊可期。投資人若擔憂經濟衰退風險，可考慮股債均衡配置，除逢低買進半導體相關ETF外，也可布局波動較小且有降息題材利多的長天期美債ETF或投資等級債券ETF，掌握長線投資契機。