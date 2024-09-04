今天台股大怒神...00878驚見「甜甜價」 專家：買點到了

美股四大指數收黑，費城半導體指數及輝達狂瀉影響下，台股今開盤再次上演大怒神，台積電盤中下滑40點，來到900元大關。

多檔高股息ETF也出現8月初以來的甜甜價，包括國泰永續高股息（00878）、元大台灣價值高息（00940）及復華台灣科技優息（00929）等盤中的成交量都破10萬張以上。

市場專家分析，高股息ETF中規模最大的國泰永續高股息（00878），上個月剛除息，價位從年初的21元，7月伴隨台股漲多，最高曾創下24.58元，今日開盤一度驚現22元以下的好價格，引爆市場買氣。

理財達人股添樂提到，高股息ETF配息來源主要是三大來源，其一是上市櫃公司配發的股利、其二是帳面累積的資本利得、最後就是收益平準金，00878已經掛牌四年，因為是較早期發的ETF，帳面上會累積比較多的股息和資本利得，最近四次每季配息金額都有提升，向上趨勢很明顯，新發的高股息可能今年遇到上半年台股漲多、或還在破發的話，就比較難配出好息率。

他建議投資人可以逢低找買點，他自己就會設定2.5％、5％、7.5%跟10％，因為ETF不像是個股可能一次就跌5%以上，可以留意跌幅再額外手動買進。

00878近四季配息金額分別為去年年底的0.35元、2024年2月配息0.4元、2024年5月配出0.51元，以及最新一次8月配出史上新高0.55元，受益人數僅8月單月就增加將近9萬人，目前已超過141萬人，持續創新高。