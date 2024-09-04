不再定期定額原因竟是怕還會跌？狄驤：人性就是想要買在最低點
＊原文發文時間為8月30日
最近跟幾個朋友聊天，他們大多是定期定額的存股族，但有趣的是，他們最近不再定期定額投入股市，或是大幅減少投入資金。
我好奇的問他們，股災難得一見，也是罕見撿便宜的時機，為何不趁便宜的時候加碼呢？
他們的回答讓我出乎意料，他們說現在進場怕還會跌，想等股市漲多一點再進場，最好是創新高，他們才不會怕。
聽完回答後我仔細一想，發現這就是人性...
簡單的道理，為何台灣人買房的信仰這麼強？
答案就是多年來台灣房市只漲不跌，這點已成為多數人的信仰。
如果房價波動劇烈，每年都會大跌好幾次，甚至偶爾會在短短幾天崩跌20%，信仰不攻自破，因為這對多數人來說，就不是穩健上漲的資產。
總之，現階段多數散戶信心受挫，自然看不到錢進ETF和無限質押的螺旋式上漲，只能看到台股不斷量縮，但行情往往在懷疑中成形，代表「股市很好賺」這個信仰，未來必定會再形成。
如果投資朋友未來看到，市場又瀰漫著「只漲不跌」的氛圍，就要提醒自己，難得一見的漲多拉回行情也離我們不遠了。
這種戲碼我們每年都能看到好幾次，因為這些行情都是人性造成的...
※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
◎本文內容已獲 狄驤的資本主義求生筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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