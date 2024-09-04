靠著00713、00919領13萬股息！存股人開心：每月加薪至少1萬元

轉眼來到9月，00713和00919又要除息了。目前兩位都已經公布配息金額，00713每股1.5元，預計25張；00919每股0.72元，預計100張。

6月除息後，2位目前都尚未填息，讓我們繼續看下去。

瑞奇媽的高股息目前持續增加中，目標是365張高股息，讓高股息cover我的每一天。

之後也會再增加市值型的ETF，股息、股價我都要。

轉增貸的資金已經入帳，瑞奇媽非常認真看待這筆資金，做了表格規劃好預計要買進的標的和張數，按表操課，持續買進，今年的股息很可以期待歐。

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