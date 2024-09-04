第二隻腳出現？下殺4700點最具「復原力」ETF有誰！ 專家：00713、00944、00915、00939、00701

＊原文發文時間為9月3日

7、8月大盤最高一度跌超4700點，隨後反彈2600點，收復一半跌幅。

最近幾個禮拜無論在華視或SMART都有聊到高股息ETF的「復原力」，主要探討高股息ETF的耐震、復原能力，我覺得這個話題滿有意思的，畢竟高息ETF為的就是穩定配息，耐不耐震很重要，所以刻了這張圖放在我的專欄。

這張圖說的故事是歷經7、8月修正後，如果用昨天收盤價來看，距離前高的差距。數字越小，代表整體越抗跌、復原能力越快。

前5名有00713、00944、00915、00939、00701，幅度都在3%以內，相比大盤近9%表現相對優異。

當然這個數字有另一層解讀，這項數據上表現佳的ETF，可能過去漲幅是落後的；表現差的ETF，可能是過去科技股權重相對高的類型。

不過無論是用什麼角度解讀，排名靠前的毫無疑問是當前最抗跌的類型。現在市場都很關心台股是不是會回頭打第2隻腳，我覺得這個數據就滿值得讓投資人回頭看看持股的耐震能力。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。※

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。