00919、00918「超級比一比」誰年度績效好？莎莉：竟惦惦偷扒好多碗飯

00918和00919一直在莎莉PK名單好久，終於鼓起勇氣狠狠比較一波：好奇心促使乾脆來個眾樂樂一下，研究股價、配息相似的檔次跟大家分享！

大華優利高填息30（00918）

追蹤指數：特選台灣優利高填息30指數 成立日期：2022/11/15 資產規模：340億 配息概況：季配息 近一次現金股利：0.8元/股 成立至今股價成長：86%

群益台灣精選高息（00919）

追蹤指數：臺灣精選高息指數 成立日期：2022/10/13 資產規模：2,433億 配息概況：季配息 近一次現金股利：0.7元/股 成立至今股價成長：67%

以規模來說00919確實較佔上風，不過在現金配息和股價成長00918獲勝。

蠻值得關注的是兩檔的行業佔比和持股，00918成分股最高約7%相對低於00919，比較不容易受到單一個股影響。

00919在成分股比重49%壓在半導體，若半導體產業不認真工作我們就沒飯吃。

其實00918的股價成長讓莎莉有驚喜到，竟然惦惦偷扒了好多碗飯！

雖然目前00919還在實測中，但也為00918的績效拍手一下。

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