00919、00918「超級比一比」誰年度績效好？莎莉：竟惦惦偷扒好多碗飯
00918和00919一直在莎莉PK名單好久，終於鼓起勇氣狠狠比較一波：好奇心促使乾脆來個眾樂樂一下，研究股價、配息相似的檔次跟大家分享！
大華優利高填息30（00918）
追蹤指數：特選台灣優利高填息30指數
成立日期：2022/11/15
資產規模：340億
配息概況：季配息
近一次現金股利：0.8元/股
成立至今股價成長：86%
群益台灣精選高息（00919）
追蹤指數：臺灣精選高息指數
成立日期：2022/10/13
資產規模：2,433億
配息概況：季配息
近一次現金股利：0.7元/股
成立至今股價成長：67%
以規模來說00919確實較佔上風，不過在現金配息和股價成長00918獲勝。
蠻值得關注的是兩檔的行業佔比和持股，00918成分股最高約7%相對低於00919，比較不容易受到單一個股影響。
00919在成分股比重49%壓在半導體，若半導體產業不認真工作我們就沒飯吃。
其實00918的股價成長讓莎莉有驚喜到，竟然惦惦偷扒了好多碗飯！
雖然目前00919還在實測中，但也為00918的績效拍手一下。
※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
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