現在布局債券等降息太晚？達人分析實算：至少還有10~15%獲利空間

債券ETF還可不可以加碼？如果空手想進場的話，到底還來不來得及？

其實關於這個問題，只需要看一張圖，就可以清楚的知道，現在進場到底會不會太晚、還可不可以賺到錢？

首先一起看一下經濟數據，在看這種經濟數據的時候，千萬不要因為短期的起起伏伏而受影響，重點是數據有沒有朝著計畫的方向發展，才是最重要的。

當時有多少人在二三四月的時候看到CPI反彈就說，「完蛋了，今年不會降息了」， 甚至還有人說聯準會要繼續升息，買債券會睡公園。

時至今日數據也肉眼可見的持續修正，而債券的部份也是挑戰波段新高。

到底債券ETF現在進場會不會太晚？答案是不會！

最主要來看這張圖，圖中的黑色線是TLT；粉色的是基準利率跟利率決議，其實可以發現，只要利率開始下降，就是正式啟動降息循環的時候。

普遍債券價格的行情，是有機會走到下一次升息或利率走平的時候。而通常這樣的獲利空間都還會有20~30%以上的距離。

若是不一定要抓回那麼深，抓跟CPI差不多的數值，也就是回到3%上下，以這樣的方式去估算，最少也還有10~15%的獲利空間。

不過有一些前提是需要強調的

第一個、若是佈局債券成本在下方起漲的位置，可以思考「是要做價差？」、「穩穩的領債息？」

我常分享債券對我而言就是屬於「防守性的資產」，所以如果股市有好的進場點，就可以開始移轉債券過去股市。

因為股市的期望報酬比較高，在前段時間台股拉回兩萬點，我也有減碼三分之一的債券過去佈局股市。

第二個、假設市場真的在九月開始降息，那根據歷史，普遍只要降息一開始，股市的反應很容易會是利多出盡的往下修正。

這樣的拉回不論是從目前的價量關係、籌碼走向來看都還是屬於健康的回調。

甚至這部份如果再搭配美國總統選舉年的歷史走勢來看，其實九月、十月本身也是屬於修正機率大的月份。

剛好搭上今年降息循環的開始，不就等著1月再反攻向上嗎？

基本上只要沒有什麼其他太重大的黑天鵝事件影響，股市如果出現拉回，是苦可以勇敢佈局。

但這個佈局其實就要回到債券跟股市了，要自己去評估如果債券跟股市的價格都很甜，未來都有機會賺到錢的話，賄會選哪一個？

債券ETF的目標價可以看到哪裡？

以00679B元大美債20年來舉例。

如果以價量走勢來分析的話，36元左右目標價是可以期待的。

除了這邊是前方價格多次密集震盪的關鍵區域之外，也包含了前面分享的降息循環開始之後的債券期望報酬率，也就是10~15%以上的這個目標報酬。

當然這個36元只是預估，可能更高、也可能更低。但先規劃出一個大框架的目標價之後，後續要再做什麼策略的調整，也比較不會手忙腳亂。

最後也來分享一下未來的股債操作，目標其實非常簡單，就是要把佔總資金三成的債券全都轉成股票。

操作前提有兩個：

一、債券到達目標價後，遇到壓回或是中途就開始轉弱。

二、股市再度拉回有合理價可以賣債轉股。

這樣操作的底層邏輯非常簡單，股市是長期向上的， 但債券如果要做價差，其實只能做升降息的波段操作。

價格是跟著利率反向波動的，所以很難讓資產是長年穩定成長。

而這段時間會選擇佈局部份的債券，是因為股市的乖離越來越大，而降息又屬於送分題，所以這樣的一來一往當然選擇佈局部份的送分題，然後同時等待股市的修正。

投資交易耐心非常重要，根本不用害怕買不到好價格、錯過什麼機會，因為其實機會它天天都在發生。

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