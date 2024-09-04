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00878吃一波「黑悟空」紅利...現在進場太晚？專家建議：領息ETF、賺價差個股波段

聯合新聞網／ 預算先生 萊恩
陸製遊戲《黑神話：悟空》引爆風潮，00878也隨著吃了一波紅利。圖／遊戲截圖
陸製遊戲《黑神話：悟空》引爆風潮，00878也隨著吃了一波紅利。圖／遊戲截圖

如果你有在關注ETF，一定知道高股息的人氣王「國泰永續高股息」（00878），最近因為兩個新聞事件，讓00878的討論度上升，一個是熱門遊戲「黑神話：悟空」，一個是「新光併購案」今天就來幫大家分析一下這檔ETF。

顯卡效應

從前一張的圖表，我們可以知道占00878比例最高的是「電腦及週邊設備」，最近因為「黑神話：悟空」這款遊戲爆紅，對於顯示卡的需求大增，「板卡三雄」技嘉（2376）、微星（2377）、華碩（2357）因此受惠，而這些股票都在00878的成分股當中，有機會搭上這波遊戲順風車，創造一些資本利得

新光金併購效應

因為台新金、中信金要搶新光金的議題，讓新光金的股票上漲不少，8/26股價更是一度最高來到13.35元，創下13年來新高。

隨著金控上半年獲利亮眼，加上併購話題，讓金融成分股占22%的00878因此受益，可期待接下來表現。

我的看法

從這兩則新聞來看，短期內絕對是利多，讓00878有賺到資本利得的機會。

但長期而言，美國與中國的市場不佳，勢必會影響到台灣的經濟狀況，長期並不看好。

結語

00878的產業的多元性，讓他具備抗跌，但同時也「抗漲」的特性，所以你會發現即便最近有很多的話題性，這檔ETF還是只有微幅上漲，這就是分散風險的ETF造成的神奇魔法。

如果你真的想賺波段，建議是去買個股，但如果你想穩穩領息，這檔股票是不錯的選擇。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲預算先生 萊恩授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 成分股 資本利得

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