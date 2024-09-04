00878穩穩配真正實現落袋為安！ 9月要除息的ETF高達50檔

台灣ETF已超過260檔，其中9月要除息的就高達50檔，有超過10檔以上都是高股息ETF，有投資人自製「被大戶針對的散戶存股之路之9月份ETF配息表」，詳細羅列出包括復華台灣科技優息（00929）、中信成長高股息（00934）、台新永續高息中小（00936）及元大台灣價值高息（00940）等數十檔ETF的配息金額、收盤價及殖利率等，受到熱烈討論。

網友討論，從本月配息表中可看到。

00929每單位配息0.16元，從上個月的0.18元縮水了0.02元，00934從第一次的0.33元降到只剩下0.142元；00936上個月還能配0.16元，本次則是打5折剩下0.08元；00940則勉強維持在0.05元，多檔高股息ETF配息表現沒有火花只有失望。

網友甚至調侃00929表示「王座暫時給你坐吧！」，00936則被說是「幫我處理一下我的經理人」，00939自嘲「我真的很差嗎？」00940被笑說「感謝樓上擋住傷害」，野村趨勢動能高息（00944）則是「好丟臉，我旁邊玩沙沙去」，創意比拚引起數十人踴躍按讚。

專家表示，但反觀老字號國泰永續高股息（00878）每季配息策略，從去年年底至今的近四次配息情形，分別配出0.35元、0.4元、0.51元，以及最新一次8月的0.55元，配息金額顯著增加，將資本利得和股民們共享，真正讓百萬人落袋為安，展現00878長期追蹤指數的優異邏輯表現。

而成立不夠久的高股息ETF，其指數為了要追求高股息，設計多有偏頗，有的只看中小型股、有的只看最近1年的EPS，在台股大漲大落，基金破發情形下很難配發資本利得，00878成立四年多來，累積已有豐厚收穫，才能貫徹穩健配息的策略。

法人則認為，從集保結算所最新數據可以看到，00878上個月受益人數再增89,479人，總受益人已有1,411,737人，在今年的高股息亂世中，基金規模跟受益人數還能不受影響，穩健成長的最大原因莫過於「配息穩健」，再加上配息有「明顯向上」趨勢，打敗一籮筐成立不久還太嫩的高股息新兵們。