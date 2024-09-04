台股 ETF 受益人954.1萬續創27周新高 00919周增數居冠最具人氣

台股ETF投資人越跌越買，總人數穩站950萬大關，根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，62檔台股ETF受益人最新一周增加27,143人，來到9,541,963人，為連續27周創新高。進一步觀察，最新一周台股ETF中受益人增加的有33檔。

群益台灣精選高息ETF（00919）單周增6千餘人最具人氣，00919即將在9月迎來第六次配息，根據群益投信官網最新配息公告顯示，00919這次預估配發金額為0.72元，單次殖利率近2.9 %，00919這次除息日為9月23日，參與除息最後買進日為9月20日，配息發放日為10月15日。

法人表示，台股高息ETF投資熱，讓存股族為之瘋狂，00919第六次配息預估0.72元創下新高，觀察這六次配息發配金額分別為0.54、0.54、0.55、0.66、0.7、0.72元，可看出其穩定階梯式向上的配息政策；以9月2日收盤價24.83元來計算，年化配息率近11.6%，連續六季衝破10%，再度刷新台股ETF配息紀錄，統計90.6萬投資人可望同步受惠。

ETF理財達人表示，投資台股高息ETF可以觀察其是否有穩定的配息能力，而關鍵指標就是從各ETF官網每天公布的的基金淨值組成來解析。其中收益平準金加上資本損益平準金占淨值比重越高，就代表該ETF可分配收益越多，也就越具有穩定配息能力。00919有收益平準金機制，從最新淨值組成觀察目前可分配投資收益為1.76元，收益平準金加上+資本平準金佔淨值的比例近四成，未來高息續航力更值得期待。這次00919每股配息0.72元，只要在28.8元以下買進，年化配息率都有10%，投資人可把握相關投資契機。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，考量美國聯準會轉向已確定，資金面將不會回到緊縮，下半年也會陸續進入科技新品的發表與拉貨時程，基本面有望呈現成長態勢，故儘管市場仍不時受國際不確定因素干擾，但整體而言對台股仍持正向看法。