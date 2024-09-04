多檔9月除息ETF一次看！00929、00936本季配息慘...00919成王者、00943黑馬竄出

9月死亡之組的配息公告熱騰騰出爐啦！這個月真的有夠精彩，有一些ETF不斷創下新高，也有幾檔表現稍顯遜色，稀飯通通幫你整理在圖表中囉！來看看有沒有你持有的ETF！

本月月配三雄僅剩00934較上期進步，從0.14元提升0.002元，預估每單位配發0.142元，單月殖利率0.72%。

00929則從0.18元退步0.02元，本月預估每單月配發0.16元，單月殖利率0.81%。

而00936則成為此次的重災戶，本月配息金額直接砍半，只剩0.08元，單月殖利率0.47%。

因為8月台股的動盪較大，也間接影響到追蹤中小型股為主的00936，其股價表現就稍微平淡了點。

「表現不如預期，就該出手或換股嗎？」這點還是要取決你當初投資的目的。你想要減少思考，不頻繁換股，追求穩定的股息？還是要每個月換股，追求極致高的股利？

不過，也有幾檔創下新高，本月備受期待的00919，本季預估配發0.72元，單季殖利率約2.9％，00919的表現你們滿意嗎？

同樣創下新高的還有00921、00930及00933B。前者是兆豐投信推出的季配息ETF，本季每單月預估配發0.6元，單季殖利率3.17%！

永豐投信推出的雙月配－00930，每單位預估配發0.43元，雙月殖利率2.2%。

而國泰投信推出的債券ETF－00933B也加碼0.003元，每單位預估配發0.075元！單月殖利率0.43%。

除了老班底外，本月也有兩檔ETF新兵首次參戰，分別為00935及00943。前者為半年配的ETF，成立至今將近一年的首次配息，預估每單位配發0.6元，半年殖利率2.72％。

除此之外，這檔的績效更加恐怖，成立不到一年績效就來到46%，甩開很多檔ETF呢！真驚人！所以績效的重要遠遠大於殖利率呀！

月配息的00943則預估配發0.15元，單月殖利率1.01%。以月配的表現還說，很不錯，不過稀飯會傾向先觀察下個月的表現！再來決定適不適合投資～

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