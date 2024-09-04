台泥（1101）領股息卻賠價差該怎避免？ 財經雪倫「二方法」：選00918主打高填息

二方法避免買到領股息賠價差ETF

財經雪倫以自身經驗三不五時提醒雪友千萬「不要為了股息賠了價差」。

有雪友私訊還不是很清楚這句話的意思，好吧！寵雪友的我再多說明一下

以台泥（1101）為例，它在2021年發放3.368元高股息，換算約有6.59%的殖利率。加上喊出綠能轉型吸引很多投資朋友參與除息，股價最高來到58.7元，之後股價一路下滑到今天價格32.15元。即使我們將2021年-2024年的股利加總5.868元，算下來一張台泥還是賠2萬多元。

如果我們買台泥後，每次都有填息，那麼即使股價沒什麼動靜，我們帳上還是賺5,868元的股息，但台泥沒有填息，股價一路下探就成為標準的「領了股息賠了價差」！

為了避免這樣的狀況，我們就要找會填息的產品。

怎麼找呢？

ETF是最適合多數雪友的投資工具，從ETF的名稱去挑選這應該是最簡單的方式。

巿面上最直覺讓人想到股息好、填息高的應該是00918名字又有優利還有高填息，夠直白吧！

我們來檢驗00918是不是名符其實的高股息高填息

高填息

上巿以來已經配發五次的配息金額，加上這個月的配息金額，六次合計3.9元股利，用簡單的平均法算下來每次0.65元，以9/3收盤價24.67元計算，年化殖利率10%以上。如果不含第一次配息較低，用近五次已經配息的紀錄計算，平均每次大約0.74元，算下來年化殖利率竟然高達近12%，這已經超越高股息的標準了！

難怪00918規模逐月增加來到近350億，受益人數也增加到13.9萬人。

高填息

00918追蹤指數選擇股利高，歷史填息率也較高的股票，以追求00918填息成功率高，而從00918歷次配息來看，也幾乎都有成功填息，最短填息3天，填息機率高，符合高填息。

投資高股息ETF拿到高股息算合理，如果還能拿到正報酬，就會令投資朋友更興奮了！

00918九月的配息金額是每單位0.78元，單次配息率一樣超過3%！跟同期比起來股價較低，好吸引人。

想參與的雪友請留意最後參與配息是9/18，配息發放日10/15喔！

另外我們從台灣指數公司的資料觀察00918追蹤指數從2022.6月至9/2的表現，近一年的年化報酬率高達36.04%

沒錯！數字挺誇張的，從線圖可以看到除了8/5台股大崩跌影響外，它的曲線可以說是一路向北！真的是很漂亮的線型。

財經雪倫總結一下

避免左手配右手買到賺了股息賠了價差的產品，簡單二方法：

能不能填息 ETF淨值是否向上

如果符合這二點基本就比較不會有什麼問題囉！

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

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