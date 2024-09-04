大盤跌 12檔台股 ETF 逆勢上漲 這檔為人氣王

台股9月3日下跌142.89點，收在22092.21點。不過，62檔台股ETF有12檔逆勢上揚，除了四檔反1台股ETF上漲外，另有八檔台股原型ETF也抗跌上漲，其中，群益台灣精選高息ETF（00919）單日成交量達14.5萬張，為價量齊揚的台股ETF人氣王。

據了解，00919第六次配息期前公告配息金額創新高將配0.72元，年化配息率連續六季衝破10%，刷新台股ETF配息紀錄，買盤持續挹注，顯示出投資人偏愛穩定持續配高息的台股ETF。00919這次除息日為9月23日，參與除息最後買進日為9月20日，配息發放日為10月15日。

據了解，00919追蹤臺灣精選高息指數，除了關注大市值及流動性佳的龍頭標的，更將高息優勢再優化，讓存股族能完整參與台灣企業當年度已宣告高息，同時精選具備獲利能力的30檔個股，組合成極佳存股工具，進一步觀察，目前群益台灣精選高息ETF(00919)的可分配投資收益，仍有足夠配息續航力，再結合收益平準金制度，讓配息維穩不怕被稀釋，有助於配息的穩定性，配息頻率也採取每季配息(3、6、9、12月)，滿足投資人打造穩定現金流的需求。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，短線金融市場變數仍多，中東局勢動盪與美國經濟趨緩疑慮，資金輪動快速，未來將進入震盪整理格局，在面臨市場波動時，高息資產具備易漲抗跌的特性，可為投資組合帶來穩定的收益，在高息股選擇方面，不能只選高股利，而是要挑對產業投資，才可獲得「真高息」。為投資人精選台灣股利率最佳且具獲利能力的優質企業的ETF，才是最適合想要尋找長期投資台股息利雙收標的的投資人。