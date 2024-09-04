00919沒填息就又除息...該賣嗎？艾蜜莉：獲利了結當然賣

00919單季股息0.72元又再創高，從官網看，目前00919的淨值（9月3日）組成是：基本面額：15元、收益平準金：1.76元、資本損益平準金：7.97元。

現在00919收益平準金是1.76元，如果配出0.72元，還剩下1.04元，這樣還可以再配一季多，哇…這樣代表00919再配一季多就沒股息可以配了嗎？

不要緊張，先來看看～

以上的「收益平準金」和「資本損益平準金」，00919這2項佔淨值比重大約4成，數字越高代表可以維持發高股息的能力基本上越高。

只是為了穩健，通常ETF的配息都只先看「收益平準金」，（收益平準金為：現金股利、利息所得、租賃所得、收益平準金）

而「資本損益平準金」雖然不是全部，但其中的「已實現損益」是可以拿來配息的。

所以只單獨用「收益平準金」連續配0.72元，要這樣撐到明年的除權息旺季確實有難度，不過ETF自己會去調配兩項平準金配發的比例，應不至於那麼早就把收益平準金分配完…？

總之，看到ETF股息配出很高的時候，要去知道ETF的「池」還有多少，知道配息的來源，也才能領息領得開心又安心喔！

股價每個交易日都會變動，因此資本損益平準金也是頻繁變動。

另外，有大大可能會說，00919還沒填息就要再除息，這樣我還是會維持賣出規劃嗎？答案是會喔！

我的ETF部位是從景氣藍燈就開始定期定額買的，而配合景氣燈號策略在紅燈、黃紅燈轉為賣出的動作，現在帳上全部都有獲利，所以就算沒填息，也只是換另一種方式獲利了結而已。

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