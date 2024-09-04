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00919近期表現不佳、00929少配0.02元就失去人心？ 小師傅「莫忘初衷」：累積張數

聯合新聞網／ 小師傅存股
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

這次00919配發0.72元，多了20塊，而00929則少了20塊，配發0.16元...這兩隻近期都表現不是很好，也都還未填息，很多人對它們的信心動搖了。

但對我來說，沒有任何感覺。我是覺得為了0.02失去人心，有點不太值得，畢竟一開始大部分的人不就是為了0.11而來的嗎？

所以，莫忘初衷啊。股息和股價本來就高高低低的，累積張數才是存股最重要的。

大家要想想，之前的00878、0056、00713在大盤不好的情況下，也都被眾人唾棄。它們也是花了幾百天才填息的。直到現在，股價和配息不是也都創新高了嗎？

最後，我只想跟大家說，別再買為了配而配的某些高股息了。

看到誰配比較高就換誰，這樣永遠賺不到什麼錢...合理適度配發的高股息，才能走得長久。

免責聲明：本內容僅為個人觀點和經驗分享，不構成投資或財務建議。投資股票及借貸均存在風險，可能造成損失。投資者應自行承擔風險，謹慎考慮投資目標、風險承受能力和財務狀況，並聽取專業建議。作者不對因依賴本內容而導致的損失負責。

◎本文內容已獲 小師傅存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0056元大高股息 00713元大台灣高息低波 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 00929復華台灣科技優息ETF

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