00919近期表現不佳、00929少配0.02元就失去人心？ 小師傅「莫忘初衷」：累積張數
這次00919配發0.72元，多了20塊，而00929則少了20塊，配發0.16元...這兩隻近期都表現不是很好，也都還未填息，很多人對它們的信心動搖了。
但對我來說，沒有任何感覺。我是覺得為了0.02失去人心，有點不太值得，畢竟一開始大部分的人不就是為了0.11而來的嗎？
所以，莫忘初衷啊。股息和股價本來就高高低低的，累積張數才是存股最重要的。
大家要想想，之前的00878、0056、00713在大盤不好的情況下，也都被眾人唾棄。它們也是花了幾百天才填息的。直到現在，股價和配息不是也都創新高了嗎？
最後，我只想跟大家說，別再買為了配而配的某些高股息了。
看到誰配比較高就換誰，這樣永遠賺不到什麼錢...合理適度配發的高股息，才能走得長久。
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