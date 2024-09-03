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五檔高息ETF 殖利率俏

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
年化殖利率逾10%的高股息ETF
年化殖利率逾10%的高股息ETF

台股持續震盪，大盤未脫離量縮整理格局，隨多檔高息ETF將在9月除息，吸引資金湧入，昨（3）日包括群益台灣精選高息（00919）、復華台灣科技優息都爆出10萬張以上的大量。若以昨日收盤價計算，9月除息的高股息ETF有五檔年化殖利率估逾一成。

近日高股息ETF公告預估配發金額，包括凱基優選高股息30每受益權單位配發0.82元，除息日訂於9月19日，參與除息最後買進日為9月18日；群益台灣精選高息第六次配息期前公告，將配0.72元，創下新高紀錄，參與除息最後買進日為9月20日。今年來含息報酬超過20%的有凱基優選高股息30、元大台灣高息低波二檔。

統計在9月除息的12檔高息ETF中，依昨日收盤價計算，包括大華優利高填息30、凱基優選高股息30、群益台灣精選高息、兆豐電子高息等權、元大台灣高息低波等五檔，預估年化殖利率都超過一成。此預估年化殖利率，隨ETF股價及其成分股股價變化，將會有所變動。

凱基投信表示，凱基優選高股息30掛牌上市以來的第七次配息，預計每單位配發0.82元，較上次配發0.72元又更上一層樓，總計今年以來已配發2.26元，成立以來配息金額累積3.95元。根據凱基投信官網揭露的前一次（6月）配息公告，股利所得占10%，其他90%配息來自已實現資本利得，收益平準金、利息所得皆為0，顯見已實現資本利得為配息最大貢獻來源。

凱基優選高股息30基金經理人施政廷指出，8月台股企業獲利上修家數小於下修家數，獲利成長趨緩容易使股市趨向震盪。不過展望後市，在AI與景氣循環上揚帶動下，預期2025年企業獲利仍有近17%的成長，行情具實質基本面支撐。

歷經7、8月這波下跌，台股本益比已回到一倍標準差左右，第3季為台股傳統淡季，可逢低布局具備追漲抗跌特性的高股息ETF。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，台股高息ETF的波動度相對個股與大盤來的低，從存股的角度來看，指數的跌勢也創造出新的契機，存股族可利用台股逢低時布局，增加存股張數與降低持有成本。

台股企業獲利將回到成長軌道，台股產業庫存逐漸恢復健康，對台股後市仍持正面看法。

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